Siber tehlike

ZurIch Sigorta Grubu Türkiye CEO’su Yılmaz Yıldız, siber saldırıların her geçen yıl daha da arttığını ve Türkiye’nin, dünyada en çok saldırıya uğrayan ülkeler arasında üçüncü sırada geldiğini söyledi. Zurich Grubu’nun, içinde Türkiye’nin de olduğu 130 ülkede, 130 bin iş insanı ile görüşülerek her yıl gerçekleştirdiği Bölgesel Riskler Raporu’nun sonuçlarını açıklayan Yıldız, siber saldırıların dünyada en büyük riskler arasında ikinci sırada, Avrupa’da ise birinci sırada geldiğini belirtti.

Yılmaz Yıldız, özellikle bu yılın ilk çeyreğinde siber atakların sıklığında ciddi artış olduğunu ifade ederek, “Bu nedenle de siber ataklar özel sektörün gündeminde ilk sıraya çıktı. Hem iş yaparken sorun bir de gerekli önlemler alınmadığında kamu otoriteleri Avrupa’da ceza kesmeye başladı. Mesela bir havayolu şirketine müşteri datalarını çaldırdı diye 750 milyon dolara yakın ceza kesildi” dedi.

15 MİLYON KİŞİ MAĞDUR

Yılmaz Yıldız, siber saldırıların başlarda ticari, kurumsal büyük şirketlere ve kamu şirketlerine yapıldığını, sonrasında dijital aygıtların artması ile birlikte KOBİ’lere ve bireylere indiğini vurgulayarak, “Adet olarak baktığımızda bireylere yapılanlar daha fazla ama şirketlere yapılan atakların sayısı da artıyor” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin ise en çok siber saldırıya uğrayan dünyada üçüncü ülke, Avrupa’da ise birinci ülke olduğuna dikkat çeken Yıldız, şunları söyledi: “Türkiye’de her yıl 10-15 milyon kişi siber saldırıya maruz kalıyor. Bunun yıllık maliyeti de 100 milyon dolar seviyesinde. Bunun nedeni ise hem nüfusumuz genç hem de teknolojiyi hızlı benimsedik. Hane halkının yüzde 85’inin internet erişimi var, ağırlıklı da hızlı internet. Akıllı telefon kullanımı yüzde 99’larda. Ortalama herkesin iki cep telefonu var. Dijital bankacılık 83 milyon müşteriye ulaşmış durumda, 48 milyon kişi mobil bankacılık kullanıcısı. Buradan bakarsak Türkiye dijital bir toplum. Tabi, bu da siber saldırı açısından iştah kabartıyor. Türkiye’de her iki bilgisayardan biri siber saldırıya maruz kalıyor.”

RİSKLERE KARŞI SİGORTA

Siber dolandırıcıların kullandığı yöntemlerin giderek daha akıllı ve yaratıcı hale geldiğini belirterek, tüm önlemler alınmış olsa dahi yüzde yüz siber güvenlik durumundan söz edilemeyeceğini ifade eden Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü. “Risklerden korunmanın yolu siber riskler sigortası yaptırmaktan geçiyor. Bu alanda iki önemli ürün çıkardık. Biri şifrelerim güvende ürünü; kişisel bilgi güvenliğinin anahtarı olan şifrelerin çalınması sonucu uğranabilecek zararlara karşı koruyor. Bir diğer ürün ise, kimliğim güvende; kişisel bilgi hırsızlığı ve siber saldırılara karşı yeni nesil bir sigorta ürünü. Saldırılara karşı sigortalının dolandırıcıların kurbanı olmadan kendini korumasına yardımcı olan internet tarama ve virüs koruma hizmeti sunuluyor. Ürünü satın aldığınızda, çalınması durumunda sorun yaşayabileceğiniz kişisel bilgilerinizi girebileceğiniz bir yazılıma, size özel bir kullanıcı adı-şifre ile erişiminiz sağlanıyor. Bu yazılım sanal alemi düzenli olarak tarayarak, herhangi bir riskli işlem tespit ettiğinde uyarıyor ve ne gibi önlemler alabileceğinizi söylüyor.”

4 AKILLI EVDEN 1’İ SALDIRIYA UĞRUYOR

Yılmaz Yıldız, son dönemde siber saldırıların artık akıllı evlere yapıldığını da belirterek, “Saldırganların yeni adresi, akıllı evler. Her evde kablosuz modem var. İşhanlarında kamera sistemleri, akıllı yangın sistemleri, güvenlik sistemleri var ve bunların hepsi de bilgisayarlarla yönetiliyor. Her 4 akıllı binadan biri siber saldırıya uğruyor” dedi.