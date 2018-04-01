Siber riskler korkutuyor
Siber riskler işletmelerin korkulu rüyası oldu. Nart Sigorta ve Reasürans Brokerliği’nin düzenlediği, TEB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Canevi’nin Başkanlığını yaptığı Dijitalleşme, Siber Güvenlik, Kripto Paralar başlıklı Danışmanlar Kurulu toplantısında siber riskler tartışıldı.
Toplantıya Türkiye Data Monitor Kurucu Ortağı Murat Üçer, Mercek Tech Kurucu Ortağı Ahmet Usta, Adeo Kurucu Ortağı Halil Öztürkçi katıldı. Nart Yönetim Kurulu Başkanı Levent Nart, konuşmasında, “Her yıl dünyada önemli şirketlerin patronlarına, ‘en çok korktuğunuz risk nedir?’ sorusu soruluyor. Siber riskler sıçrama yaparak en çok korkulan riskler arasında üçüncü sıraya yerleşti. İş durması, doğal afetler ve siber riskler en korkulan risklerin ilk üçünü teşkil ediyor” dedi. Toplantıda, siber saldırılara karşı alınabilecek önlemlerden birinin de siber saldırı sigortaları olduğuna değinilerek, kurumların ve şirketlerin kendilerinin ve müşterilerinin kayıplarının sigorta yardımıyla azaltılacağına dikkat çekildi.
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