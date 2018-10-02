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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Ahmet CAN
02.10.2018 - 21:56, Son Güncelleme:

Siber güvenlikte yeni jenerasyon

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Siber güvenlikte yeni jenerasyon

İş ve teknoloji dünyasını yapay zekâ ve büyük veri gibi yenilikler odağında ele alan ‘smartcon İstanbul Zirvesi’ dün düzenlendi.

Zirvenin ana konuşmasını dünyanın ilk Dijital Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi (CDO) Dr. Usama Fayyad gerçekleştirdi. Siber güvenlik odağında bir sunum yapan Fayyad, siber güvenliğin artık yeni jenerasyon çözümlerle gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade ederek, “Siber suçlar her dakika 1 milyon 138 bin dolar civarında bir zarar ekonomisi oluşturuyor. Şu ana kadar toplamda verilen zarar 600 milyar doları geçti. Günde 2.7 milyon siber saldırı vakası gerçekleşiyor” dedi. Siber saldırılarda yeni teknikler olduğunu ifade eden Fayyad, şunları ifade etti: “Eskiden olsa hackerlar dosyaları, hackleme istedikleri sistemlere gönderir ve saldırıyı gerçekleştirirdi. Artık dosyasız hackleme teknikleri var. Dosya göndermeden hackerlar saldırabiliyor. Sistemlerin mikro kodlarına sızıyorlar. İşte bu nedenle artık siber güvenlikte yeni jenerasyon çözümlerin ele alınması gerekiyor. Yapay zekâ, büyük veri ve veri kaynaştırma tekniklerinin bütünü yeni jenerasyon siber güvenliğin temelini oluşturacak.”

KISA VADE SORUNU

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Allianz Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran Symes ise kriz ortamında yapılabilecek en büyük hatanın kısa vadeye odaklanmak olduğunu ifade etti. Symes, “Ben kariyerimde bunun çok örneklerini gördüm. Yetenek havuzunu beslemekten vazgeçmek veya çağın teknolojilerine yatırım yapmaya ara vermek... Bunlar çok kötü şeyler. Bunu yapmayalım. Çünkü yıkıcı teknolojilerin dönüştüreceği bir gelecek bizi bekliyor” dedi.

Siber güvenlikte yeni jenerasyon

KIZLAR ARTIK GLOBAL HAYAL KURUYORLAR

TÜRKİYE’nin Mühendis Kızları: Dünyayı Değiştiren Liderler Paneli’nde konuşan Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Özdemir, Limak Vakfı’nın başlattığı Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi’nin 3. yılına girdiğini belirterek, bu projeyi yurtdışına da açtıklarını söyledi. StartersHub Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dorman ise, Türkiye’de kadın girişimciliğinin gelişimini sürdürdüğünü ifade ederek, şunları söyledi: “Startups Watch’ın yaptığı araştırmaya göre 2010 yılından bu yana kurulan teknoloji girişimlerine baktığımızda kadın kurucu oranı yüzde 16.5. Bu aslında dünyayla benzer oranlarda.”

Zirvenin gerçekleştirilen oturumlardan biri CEO’ların dijital dönüşümde başarı sırlarını anlatması oldu. Analytics Center ve smartcon Kurucu Ortaklarından Çağlar Göğüş’ün moderatörlüğünde gerçekleşen oturuma Pronet Kurucusu Alp Saul, Garanti Emeklilik CEO’su Burak Ali Göçer ve Publicis Grubu Türkiye CEO’su İnanç
Dedebaş katıldı.

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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