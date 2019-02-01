Siber güvenlik uzmanları mezun oldu
TURKCELL’in siber güvenlik uzmanları eğitmek amacıyla hayata geçirdiği ‘Cyber Camp’in üçüncü dönemini gerçekleştirildi.
Programa başvuran 1.700 kişi arasından seçilen 24 kişi, 10 günlük süren eğitimleri tamamladı. Eğitimde üstün başarı gösteren adaylar ise Turkcell’in Siber Güvenlik Merkezi’nde siber güvenlik uzmanı olarak istihdam edilme hakkı kazandı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, törende yaptığı konuşmada, “Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında, eğitim altyapısının geliştirilmesi, insan kaynağının yetiştirilmesi için çalışıyoruz. İnsan kaynağımızı güçlendirmek adına ‘Deneyap’ teknoloji atölyelerini başlattık” dedi. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ise, “Siber güvenliği sağlayan sistemlerin dahi güvenliğinin temin edilmesi gerektiği bu dönemde, gençlere çok önemli görevler düşüyor” diye konuştu.
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