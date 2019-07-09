SGK’dan satılık kelepir garajlar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) “garaj” satmaya hazırlanıyor.
SGK prim borçlarının ödenmemesi nedeniyle haczettiği garajları 14 bin liradan başlayan rakamlarla, önümüzdeki günlerde görücüye çıkaracak. Kurumun satış listesinde, bağlar, araziler, fındık bahçeleri ve apartman daireleri de bulunuyor. SGK’nın ihalelerde satacağı garajlar, Gaziantep Şehitkamil ilçesinde bulunuyor. İnternetten açıklanan ihale duyurularına göre, garajlar farklı farklı apartmanlarda bulunuyor. Garajlardan 2’si Emek Mahallesi’ndeki Şükran Apartmanı’nda 20 ve 14 no’da bulunuyor. Bu garajların her biri 15 bin liradan satılacak. Her biri bodrum katında olan ve takriben 15 metrekare olan iki garajın da ilk ihalesi 17 Temmuz’da yapılacak. İlk ihalede istenilen rakama ulaşılmaması durumunda ise, 24 Temmuz’da ikinci bir ihale yapılacak. İhaleyle satışı yapılacak olan diğer garajlar ise, Güvenevler Mahallesi Günay Apartmanı’nda, Büyükbeşe Apartmanı’nda, Gül Apartmanı’nda ve Gazi Mahallesi’ndeki Fulya Apartmanı’nda yer alıyor. İhale yoluyla satışı yapılacak garajların toplam sayısı 8 olacak.
Satılacak gayrimenkuller arasında Düzce’de bir fındık bahçesi de bulunuyor. 95 bin 688 TL’lik satışa esas değeri olan fındık bahçesi, Bakacak köyünde yer alıyor. Bir diğer taşınmaz ise Manisa’da bulunan bahçeli kagir ev ve müştemilatı. 20 yıllık bir yapının bulunduğu arsa, ihaleyle satılacak. SGK’nın ilana çıktığı ihaleler arasında bir de zeytinlik bulunuyor. Söz konusu zeytinlik için ilk ihale, 2 Temmuz’da yapıldı.
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