SGK’dan satılık kelepir garajlar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSGK’dan satılık kelepir garajlar
GeriEkonomi SGK’dan satılık kelepir garajlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU-ANKARA
09.07.2019 - 22:19, Son Güncelleme:

SGK’dan satılık kelepir garajlar

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
SGK’dan satılık kelepir garajlar

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) “garaj” satmaya hazırlanıyor.

SGK prim borçlarının ödenmemesi nedeniyle haczettiği garajları 14 bin liradan başlayan rakamlarla, önümüzdeki günlerde görücüye çıkaracak. Kurumun satış listesinde, bağlar, araziler, fındık bahçeleri ve apartman daireleri de bulunuyor. SGK’nın ihalelerde satacağı garajlar, Gaziantep Şehitkamil ilçesinde bulunuyor. İnternetten açıklanan ihale duyurularına göre, garajlar farklı farklı apartmanlarda bulunuyor. Garajlardan 2’si Emek Mahallesi’ndeki Şükran Apartmanı’nda 20 ve 14 no’da bulunuyor. Bu garajların her biri 15 bin liradan satılacak. Her biri bodrum katında olan ve takriben 15 metrekare olan iki garajın da ilk ihalesi 17 Temmuz’da yapılacak. İlk ihalede istenilen rakama ulaşılmaması durumunda ise, 24 Temmuz’da ikinci bir ihale yapılacak. İhaleyle satışı yapılacak olan diğer garajlar ise, Güvenevler Mahallesi Günay Apartmanı’nda, Büyükbeşe Apartmanı’nda, Gül Apartmanı’nda ve Gazi Mahallesi’ndeki Fulya Apartmanı’nda yer alıyor. İhale yoluyla satışı yapılacak garajların toplam sayısı 8 olacak.

Satılacak gayrimenkuller arasında Düzce’de bir fındık bahçesi de bulunuyor. 95 bin 688 TL’lik satışa esas değeri olan fındık bahçesi, Bakacak köyünde yer alıyor. Bir diğer taşınmaz ise Manisa’da bulunan bahçeli kagir ev ve müştemilatı. 20 yıllık bir yapının bulunduğu arsa, ihaleyle satılacak. SGK’nın ilana çıktığı ihaleler arasında bir de zeytinlik bulunuyor. Söz konusu zeytinlik için ilk ihale, 2 Temmuz’da yapıldı.

 

 

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 11. Kalkınma Planı döneminde sondaj çalışmaları yoğunlaşacak
Kamu işçisine yüzde 5 zam teklifi
THY 6 ayda 35,1 milyon yolcu taşıdı
Altın alacaklar dikkat! Önemli tavsiye