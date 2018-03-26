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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
26.03.2018 - 14:41, Son Güncelleme:

SGK'dan hemen öğrenin! Son gün 1 Nisan borcunuz çıkabilir

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SGK'dan hemen öğrenin! Son gün 1 Nisan borcunuz çıkabilir

1 Nisan 2017 öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olanlar dikkat! 2 Nisan'a kadar teste başvurup geliri brüt asgari ücretin 3'te 1'inden az çıkanların borcu silinecek. Üstünde çıkanların da borcu düşecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Gelir testine girenlerin Genel Sağlık Sigortası borcu siliniyor. Bunun için verilen süre 2 Nisan'da doluyor" dedi.

GSS kapsamındaki vatandaşların, 1 Nisan 2017'den önce ödenmemiş prim borçları için çıkarılan yasayla önemli bir kolaylık sağlandı. Bu borçlar başvuru şartı aranmaksızın yapılandırıldı.

1 Nisan 2017 öncesine ait gecikme zammı ve cezası silindi, borçlar da aylık 53,33 lira üzerinden yeniden hesaplandı.

GELİRİ AZ ÇIKANIN BORCU SİLİNECEK

Bu borçların ödenmesi için verilen süre 30 Nisan'da doluyor. Ayrıca yasayla, gelir testine hiç başvurmamış vatandaşlara, 2 Nisan'a kadar gelir testine müracaat etme imkanı getirildi. Test sonucunda geliri brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğu tespit edilenlerin GSS borçları silinecek.

GSS BORÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

GSS borçlarında af yapılacağının yayılmasıyla birlikte pek çok vatandaş, GSS borcunun olup olmadığını öğrenmeye çalıştı. GSS borçlarının tespit edilebilmesi için sorgulama yapılması gerekiyor. Peki, GSS borçları nasıl sorgulanıyor? GSS borç sorgulama işlemleri SGK’nın resmi sitesi üzerinden online olarak şu şekilde yapabilirsiniz; İlk olarak turkiye.gov.tr adresine giriş yapmalısınız. Girişi gerçekleştirdikten sonra yeni açılan sayfaya TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresi girmelisiniz. Daha sonra açılacak menünün sol kısmında bulunan e-Hizmetler sekmesine tıklamalısınız. Bu işlemi tamamladıktan sonra açılacak menünün yine sol bölümünde bulunan harflerden Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilk harfi olan S harfini seçmelisiniz. Bu işlemi de yerine getirdikten sonra SGK içerisinde yer alan Diğer Hizmetler kategorisindeki ‘Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama’yı tıklamalısınız. Bu işlemler tamamlandıktan sonra sorgulamanızı yapabilirsiniz.

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