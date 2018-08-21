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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
21.08.2018 - 10:55, Son Güncelleme:

SGK'dan emekli maaşlarıyla ilgili çok önemli açıklama

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SGK'dan emekli maaşlarıyla ilgili çok önemli açıklama

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından, "SSK ve Bağ-Kur emekli ve hak sahiplerinden ödeme günü 26 Ağustos olanlara 27 Ağustos, 27-28 Ağustos olanlara ise 27-28 Ağustos'ta ödeme yapılacaktır." bilgisi verildi.

SGK'den yapılan açıklamada, emekli ve hak sahiplerinin bayram günlerine rastlayan aylık ödemelerinin erken ödenmesi konusunun kasıtlı olarak istismar edilmeye çalışıldığı, ödemeler ile ilgili spekülatif haberlerle algı oluşturulmaya çalışıldığı vurgulandı.

Kurumun belirlediği dönem ve tarihlerde emeklilere ve hak sahiplerine her ay peşin olarak ödenen gelir ve aylıkların, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği gereğince ödeme günü cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesinin cuma, pazar gününe rastlayan grubun ödemesinin pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılacağı belirtilen açıklamada, ödeme günlerinden herhangi birinin cumartesi veya pazar günü dışında resmi tatil gününe rastlaması halinde, ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağının belirlenerek ilan edileceği kaydedildi.

"2 milyon 581 bin emekliye ödeme yapılacak"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kurban Bayramı'nın 21, 22, 23 ve 24 Ağustos 2018 tarihlerine rastlaması nedeniyle SSK ve Bağ-Kur emekli ve hak sahiplerinden ödeme günü 17-18 Ağustos olanlara 17 Ağustos, 19-25 Ağustos olanlara 20 Ağustos tarihinde 7 milyon 652 bin 321 emekliye ödeme yapıldı.

SSK ve Bağ-Kur emekli ve hak sahiplerinden ödeme günü 26 Ağustos olanlara 27 Ağustos, 27-28 Ağustos olanlara ise 27-28 Ağustos tarihlerinde 2
milyon 581 bin 53 emekliye ödeme yapılacaktır.

Bununla birlikte 16-17 Ağustos 2018 tarihlerinde Kurban Bayramı için toplam 11 milyon 767 bin 550 emekli ve hak sahibine bayram ikramiyesi ödendi."

 

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