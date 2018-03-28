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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
28.03.2018 - 09:37, Son Güncelleme:

SGK Başkanı uyardı: 2 Nisan'a kadar başvurun! O borçlar siliniyor...

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SGK Başkanı uyardı: 2 Nisan'a kadar başvurun! O borçlar siliniyor...

SGK Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı, Genel Sağlık Sigortası’nda 6.4 milyon kişinin 8.5 milyar liralık borcunun silindiğini belirterek, gelir testine girmemiş kişilere çağrı yaptı: 2 Nisan’a kadar başvurun. Kişi başı gelir 676,5 liranın altındaysa borç silinecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı, Genel Sağlık Sigortası'nda (GSS) gelir testi uyarısı yaptı. Türkiye'nin 1 Ocak 2012'de GSS'ye geçtiğini hatırlatan Bağlı, "GSS tüm dünyada sürekli güncellenen bir sistemdir. GSS sistemi bizde de elden geçirildi ve güncellendi. Paydaşlarımızın, sigortalılarımızın ve vatandaşlarımızın talepleri dinlenip değerlendirildikten sonra 6784 sayılı Kanun'la üçlü prim sisteminden tekli prim sistemine geçtik" dedi.

Sabah'ın haberine göre yapılan son düzenleme ile vatandaşların düşük bir meblağ ile Genel Sağlık Sigortası kapsamına girdiğinin altını çizen Başkan Bağlı, 6834 sayılı Kanun'la 6.4 milyon vatandaşın yaklaşık 8.5 milyar TL civarındaki borcunun silindiğini söyledi. GSS primlerini ödeme imkanı olmayanların 2 Nisan'a kadar en yakın sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına giderek, gelir testini yapması gerektiğine dikkat çeken Bağlı, "Aile bireylerinin geliri, brüt asgari ücretin üçte biri oranında yani 676 lira civarında bir gelirin altında ise hiçbir şey yapmana gerek yok. Raporunu getir SGK'ya teslim et. Herhangi bir prim ödemene gerek yok. Bugüne kadar senin adına 1 Ocak 2012'den bu yana tahakkuk eden bütün borçlar silinecek" şeklinde konuştu.

Bağlı, gelir testine giremeyen veya gelir testi sonucunca geliri asgari ücretin üçte birinden fazla olanların ise 30 Nisan'a kadar SGK'ya müracaat etmeleri halinde tahakkuk etmiş prim borçlarının tamamının 53 lira üzerinden yapılandırıldığını açıkladı.

 

 

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