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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
21.03.2018 - 11:50, Son Güncelleme:

SGK 5 kanser ilacını geri ödeme kapsamına aldı

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SGK 5 kanser ilacını geri ödeme kapsamına aldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 5 kanser ilacını geri ödeme kapsamına aldı.

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tebliğ ile Altuzan (endikasyon ilavesi, serviks kanseri, glioblostom), Xgeva (dev hücreli kemik tümörü, kemik metastası prostat, meme, akciğer), Mozopil (lösemi, lenfoma nakil öncesi), Opdivo (renal hücreli kanser, metanam, klasik hodgkin lenfoma) ve Revlimid (endikasyon ilavesi, mantle hücreli lenfoma) adlı 5 kanser ilacı geri ödeme kapsamına alındı.

Böylece kamuoyunda "156 böbrek kanseri hastası" olarak bilinen hastaların tedavileri için gerekli kanser ilacına erişimleri sağlanmış oldu.

Tebliğ ile Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin talepleri doğrultusunda, gazi ve şehit yakınları ile er-erbaş olarak askerlik görevini ifa edenlerden otelcilik hizmetleri ve istisnai sağlık hizmetleri kapsamında da ilave ücret alınmayacak.

Yüzde 40 ve üzerinde engeli bulunanların diş tedavilerinde gerekli olan sağlık kurulu raporu, muayene yapan hekimin düzenleyeceği tek hekim raporuna dönüştürüldü. Yüzde 40 ve üzeri engellilerde, kanser, organ, doku, kök hücre nakli tedavilerinde sevkler de doğrudan yapılacak, tıbbi gerekçe aranmayacak.?

ÇÖLYAK HASTALIĞINDA RAPORU KULLANIM SÜRESİ 2 YILA ÇIKARTILDI

Turner sendromlu hastalarda da büyüme hormonu kullanılarak boylarının uzatılmasına imkan sağlayan Tebliğ ile bu hastalarda kullanılacak olan büyüme hormonu bedellerinin SGK tarafından ödenmesi için düzenleme yapıldı.

Doğuştan metabolik hastalıklardan çölyakta yapılan ödemelere esas olan sağlık raporu kullanım süresi 1 yıldan 2 yıla çıkartıldı.

Kemik erimesinin tespiti için yapılan kemik ölçüm işleminin aralığı bu hastaların sıklıkla radyasyon almasının önüne geçilmesi adına 2 yılda bir yapılmasının sağlanması ve raporların da 2 yılda bir çıkarılması yönünde düzenleme yapıldı.

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