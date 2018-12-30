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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
30.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

SGK 15 yıl sonra parayı geri istedi

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SGK 15 yıl sonra parayı geri istedi

Antalya'da Mehmet Çiçek'in (85) Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) aldığı emekli maaşı, 5 aylık eksik prim yatırdığı gerekçesiyle 15 yıl sonra kesildi.

SGK, toplam maaş ödemesi olan 62 bin TL'yi geri istedi. Çiçek, yargı süreci devam ettiği için 3.5 yıldır maaş alamıyor. Antalya'nın Aksu ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Çiçek, 2000 yılına kadar 11 yıl SSK'ya, 7 yıl da Bağ-Kur'a emekli olabilmek için prim ödedi. Çiçek, 2000 yılının son ayında SSK tarafından emekli edildi. 2015 yılının Temmuz ayına kadar düzenli emekli maaşı alan Çiçek, maaşının kesilmesinden sonra SGK'ya başvurdu. SGK yetkilileri, Çiçek'e yanlış hesap yapıldığını, 5 ay daha prim ödemesi gerektiğini söyledi. Kurum, bugüne kadar ödeme yaptığı 62 bin 306 TL'yi de Çiçek'ten geri istedi.

Mehmet Çiçek, hatanın SGK'dan kaynaklandığı gerekçesiyle Antalya İş Mahkemesi'ne dava açtı. İş Mahkemesi, SGK lehinde karar verince, Çiçek'in avukatı Enes Yeşilkaya, davayı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Bölge İdare Mahkemesi ise Çiçek'i haklı buldu. Mahkeme kararında, SGK'nın yaklaşık 16 yıl ödeme yaptıktan sonra okuma yazma dahi bilmeyen, o dönem 82 yaşında olan Mehmet Çiçek'in çalışarak, emekli olma imkanını elinden aldığını belirtti. Mahkeme, SGK'nın istediği 62 bin 306 TL'nin Çiçek'in 'ekonomik mahvına' neden olabilecek bir rakam olduğunu kaydetti. Davayı kabul eden mahkeme, kurumun aylık kesmeye yönelik işleminin iptaline, ödenmeyen aylıkların Çiçek'e verilmesine karar verdi. SGK da kararı Yargıtay'a götürdü.

 

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