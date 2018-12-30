SGK 15 yıl sonra parayı geri istedi
Antalya'da Mehmet Çiçek'in (85) Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) aldığı emekli maaşı, 5 aylık eksik prim yatırdığı gerekçesiyle 15 yıl sonra kesildi.
SGK, toplam maaş ödemesi olan 62 bin TL'yi geri istedi. Çiçek, yargı süreci devam ettiği için 3.5 yıldır maaş alamıyor. Antalya'nın Aksu ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Çiçek, 2000 yılına kadar 11 yıl SSK'ya, 7 yıl da Bağ-Kur'a emekli olabilmek için prim ödedi. Çiçek, 2000 yılının son ayında SSK tarafından emekli edildi. 2015 yılının Temmuz ayına kadar düzenli emekli maaşı alan Çiçek, maaşının kesilmesinden sonra SGK'ya başvurdu. SGK yetkilileri, Çiçek'e yanlış hesap yapıldığını, 5 ay daha prim ödemesi gerektiğini söyledi. Kurum, bugüne kadar ödeme yaptığı 62 bin 306 TL'yi de Çiçek'ten geri istedi.
Mehmet Çiçek, hatanın SGK'dan kaynaklandığı gerekçesiyle Antalya İş Mahkemesi'ne dava açtı. İş Mahkemesi, SGK lehinde karar verince, Çiçek'in avukatı Enes Yeşilkaya, davayı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Bölge İdare Mahkemesi ise Çiçek'i haklı buldu. Mahkeme kararında, SGK'nın yaklaşık 16 yıl ödeme yaptıktan sonra okuma yazma dahi bilmeyen, o dönem 82 yaşında olan Mehmet Çiçek'in çalışarak, emekli olma imkanını elinden aldığını belirtti. Mahkeme, SGK'nın istediği 62 bin 306 TL'nin Çiçek'in 'ekonomik mahvına' neden olabilecek bir rakam olduğunu kaydetti. Davayı kabul eden mahkeme, kurumun aylık kesmeye yönelik işleminin iptaline, ödenmeyen aylıkların Çiçek'e verilmesine karar verdi. SGK da kararı Yargıtay'a götürdü.
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