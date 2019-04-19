Sezonun ilk Osmanlı çileği çıktı
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bu yıl sezonun ilk çileği meyvesini verdi. Serada üretilen çilek pazarda 10-15 TL’ye alıcı buluyor. Çilek üreticisi İsmet Koç diğer sebze ve meyvelerde olduğu gibi üretim artmadığı sürece fiyatların daha da yükselebileceğini söyledi.
Padişah sofralarının vazgeçilmez meyvelerinden olan Osmanlı Çileği ile ün yapan Kdz. Ereğli’de ziraat çileği ilk meyvesini verdi. Seralarda üretilen çilek pazarlar ve manavlarda 10-15 TL’den satışa çıktı.
Yaklaşık 15 yıl önce demir çelik fabrikasından emekli olduktan sonra bahçesinde sebze ve meyve yetiştirmeye başlayan İsmet Koç yaklaşık 60 metre kare serada ekili olan çilekten haftada 500 kilogram kadar meyve aldığını ve kilosu 10’TL’den haftada 5 bin, ayda ise ortalama 20-25 bin TL gelir elde ettiklerini söyledi. 2 çocuk babası İsmet Koç eşi ile birlikte çalışarak her türlü sebze ve meyvenin yanı sıra tavuk yetiştirerek ciddi paralar kazandıklarını anlatan Koç, sebze ve meyve fiyatlarının insanların üretime yönelmediği sürece daha da yükselebileceğini ifade etti.
Ekonomik olarak ihtiyacı olmamasına rağmen üretmekten vazgeçmediğini ve yaşadığı Kışla mahallesinde herkesi üretime teşvik etmeye çalıştığını dile getiren Koç, tarlası, bahçesi olmasına rağmen işsiz gezen gençlere çok kızdığını vurguladı.
Koç, konuşmasında “Ereğli’de şu an çilek çıktı. Nerede çıktı, çalışan yerde çıktı, tembellerde çıkmadı. Bakın bizim çileğimiz çıktı. Çileğin kilosu şu anda 10 Türk Lirası. Bak burada şu an çilek toplayan yok. Benim iki tane torunum var. Hanımım torunlara bakıyor, ben çilek topluyorum. Üreteceğiz, hep beraber üreteceğiz. Bir olacağız diri olacağız hep birlikte Ereğli olacağız arkadaşım bu işin başka yolu yok.”
Çilek üreticisi İsmet Koç işsiz olduğunu belirten gençlere tarıma yönelmeleri tavsiyesinde bulundu.
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