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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
19.04.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Sezonun ilk Osmanlı çileği çıktı

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Sezonun ilk Osmanlı çileği çıktı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bu yıl sezonun ilk çileği meyvesini verdi. Serada üretilen çilek pazarda 10-15 TL’ye alıcı buluyor. Çilek üreticisi İsmet Koç diğer sebze ve meyvelerde olduğu gibi üretim artmadığı sürece fiyatların daha da yükselebileceğini söyledi.

Padişah sofralarının vazgeçilmez meyvelerinden olan Osmanlı Çileği ile ün yapan Kdz. Ereğli’de ziraat çileği ilk meyvesini verdi. Seralarda üretilen çilek pazarlar ve manavlarda 10-15 TL’den satışa çıktı.

Sezonun ilk Osmanlı çileği çıktı

Yaklaşık 15 yıl önce demir çelik fabrikasından emekli olduktan sonra bahçesinde sebze ve meyve yetiştirmeye başlayan İsmet Koç yaklaşık 60 metre kare serada ekili olan çilekten haftada 500 kilogram kadar meyve aldığını ve kilosu 10’TL’den haftada 5 bin, ayda ise ortalama 20-25 bin TL gelir elde ettiklerini söyledi. 2 çocuk babası İsmet Koç eşi ile birlikte çalışarak her türlü sebze ve meyvenin yanı sıra tavuk yetiştirerek ciddi paralar kazandıklarını anlatan Koç, sebze ve meyve fiyatlarının insanların üretime yönelmediği sürece daha da yükselebileceğini ifade etti.

Ekonomik olarak ihtiyacı olmamasına rağmen üretmekten vazgeçmediğini ve yaşadığı Kışla mahallesinde herkesi üretime teşvik etmeye çalıştığını dile getiren Koç, tarlası, bahçesi olmasına rağmen işsiz gezen gençlere çok kızdığını vurguladı.

Sezonun ilk Osmanlı çileği çıktı

Koç, konuşmasında “Ereğli’de şu an çilek çıktı. Nerede çıktı, çalışan yerde çıktı, tembellerde çıkmadı. Bakın bizim çileğimiz çıktı. Çileğin kilosu şu anda 10 Türk Lirası. Bak burada şu an çilek toplayan yok. Benim iki tane torunum var. Hanımım torunlara bakıyor, ben çilek topluyorum. Üreteceğiz, hep beraber üreteceğiz. Bir olacağız diri olacağız hep birlikte Ereğli olacağız arkadaşım bu işin başka yolu yok.”

Çilek üreticisi İsmet Koç işsiz olduğunu belirten gençlere tarıma yönelmeleri tavsiyesinde bulundu.

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