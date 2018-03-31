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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriEkonomi Sezonun ilk kruvaziyer gemisi geldi! 1780 kişi kente giriş yaptı
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Ekonomi
DHA
31.03.2018 - 14:43, Son Güncelleme:

Sezonun ilk kruvaziyer gemisi geldi! 1780 kişi kente giriş yaptı

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Sezonun ilk kruvaziyer gemisi geldi! 1780 kişi kente giriş yaptı

TÜRKİYE’nin önemli kruvaziyer rotalarından Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki Ege Port Kuşadası Yolcu Limanı, son 2 yılda yaşanan olumsuzlukların ardından bu sabah ’Celestyal Majesty’ adlı yolcu gemisiyle sezonu açtı. Limana giriş yapan 1780 turist, günübirlik alışveriş için kente dağıldı.

Türkiye’de kruvaziyer gemilerinin yaklaşık yüzde 75’ni ağırlayan Ege Port Kuşadası Yolcu Limanı’na bu sabah, Celestyal Majesty adlı yolcu gemisi yanaştı. Toplam 1780 turist, Kuşadası Limanı’ndan kente giriş yaptı.

Sezonun ilk kruvaziyer gemisi geldi 1780 kişi kente giriş yaptı

Çoğunluğu Avrupa Birliği vatandaşı turistler, sabahtan itibaren önce hacı olmak için ’Meryemana’ turuna ardından Efes Antik Kent gezisine katıldı. Celestyal Majesty’in bu sezon, 30 sefer yaparak yaklaşık 60 bin turisti kente taşıyacağı belirtildi.

Sezonun ilk kruvaziyer gemisi geldi 1780 kişi kente giriş yaptı

Ege Port Kuşadası Yolcu Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, 2018 sezonunu geleceğe dair umutla açtıklarını, sezonun ilk gemisini karşıladıklarını belirtti.

Sezonun ilk kruvaziyer gemisi geldi 1780 kişi kente giriş yaptı

Güngör, "2016 yılı Ağustos ayı itibarıyla başlayan ve 2017 yılında devam eden gemi iptalleri ile beklentilerin çok altında kapanan kruvaziyer sezonu, 2018 yılında da eski seviyelere ulaşmayacak.

Sezonun ilk kruvaziyer gemisi geldi 1780 kişi kente giriş yaptı

2018 yılında 140 gemi seferiyle 120 bin yolcu Kuşadası Yolcu Limanı’ndan ülkemize günübirlik olarak giriş yapacak. 2018 yılında planlı gemilere ek olarak, dünyanın en büyük firmalarından Norwegian Cruise Line ve Royal Caribbean Cruises firmasına ait iki gemi ile ikişer gemi sefer eklemiş olmasını, eski günlere dönüşün ilk sinyalleri olarak kabul edebiliriz.

Sezonun ilk kruvaziyer gemisi geldi 1780 kişi kente giriş yaptı

2019 yılında dünyanın en büyük kruvaziyer firmalarının deneme sefer sayılarının artacağını beklemekteyiz. Norwegian Cruise Line ile Royal Caribbean Cruises firmalarının 2019 yılında toplam 8 ek seferinin gerçekleşecek olması bu konuda bizleri umutlandırıyor" dedi.

Sezonun ilk kruvaziyer gemisi geldi 1780 kişi kente giriş yaptı


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