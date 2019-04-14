Sezonun ilk kirazı hasat edildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSezonun ilk kirazı hasat edildi
GeriEkonomi Sezonun ilk kirazı hasat edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
14.04.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

Sezonun ilk kirazı hasat edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sezonun ilk kirazı hasat edildi

Kuzey yarımkürede kirazın en erken yetiştiği yer olarak gösterilen Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hasat sezonu başladı.

Türkiye'nin erkenci kiraz üretim bölgelerinden Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sezonun ilk ürünleri hasat edildi. 

Kuzey yarımkürede kirazın en erken yetiştiği yer olarak gösterilen Sancaklı Bozköy Mahallesinde yaşayan üreticiler, sabahın erken saatlerinde bahçelerine giderek erkenci çeşit "Cristobalina" cinsi kirazları ağaçlardan topladı. 

Ağaçlardan özenle toplanan kirazlar, satılmak üzere mahalle meydanındaki alım merkezine götürüldü. 

İLK HASAT YAKLAŞIK 15 KİLOGRAM

Üretici Metin Koyuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada yeni hasat sezonunun tüm üreticilere hayırlı olmasını temenni ederek, bugün sezona "Cristobalina" cinsi kirazları toplayarak başladıklarını söyledi. 

Bereketli bir kiraz sezonu beklediklerini dile getiren Koyuncu, "Ağaçlarımızda bol miktarda ürün görünüyor, ilk hasat yaklaşık 15 kilogram
çıktı. Geçen sene ilk ürünün kilogramı 100-150 lira arasında satılmıştı. Bu sene 250-300 liradan satılacağını tahmin ediyorum. Ancak fiyatlar sürekli böyle devam etmez. Ürün arzı arttıkça rakamlar da normale döner." dedi. 

Şehzadeler ilçesinde 30 bin dönüm bahçede, yılda üretilen ortalama 50 bin ton kirazın büyük bölümü ihraç ediliyor. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sezonun ilk kirazı hasat edildi

Deutsche Bank çalışanları Commerzbank ile birleşmeye 'hayır' diyor

Devletten girişimcilere 3 ayda 566 milyon lira destek

Bakan Pakdemirli: Balıkçılık av sezonu bu gece sona eriyor