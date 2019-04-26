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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
26.04.2019 - 17:09, Son Güncelleme:

Sezonu rekorla kapadı

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Sezonu rekorla kapadı

ANTALYA kent merkezine 47 kilometre uzaklıkta, 1900 metre yükseklikteki Saklıkent Kayak Merkezi’nde 2 Aralık’ta açılan kayak sezonu sona erdi. Son 22 yılın en uzun sezonunu yaşadıklarını belirten Saklıkent Kayak Merkezi işletmecisi Cuma Özaydın, hava şartları ile yoğun kar yağışının sezonu 4.5 aya uzattığını söyledi.

Antalyalıları kış turizminde kayakla buluşturan Saklıkent Kayak Merkezi’nde 22 yılın en uzun sezonu yaşandı. Normalde 2.5- 3 ay süren kayak sezonu, bu yıl 4.5 aya uzadı. 2 Aralık günü ilk kayağın yapıldığını anlatan işletmeci Cuma Özaydın, sezonu 24 Nisan itibarıyla kapadıklarını belirtti.

Sezonu rekorla kapadı
Zirvedeki karın kayak için elverişli olmadığını belirten Özaydın, "Bu yıl kar yağışı çok güzeldi. Pistlerimizin üstü sürekli karla doldu. Kayak severler için ideal pist oluşturduk. Son 22 yılın en uzun sezonunu geçirmiş olmaktan da mutluyuz. En son 1997 Aralık ile 1998 Nisan ayları arasında uzun sezon yaşanmış. Bu kadar yıl sonra Saklıkent’i kar yönünden bereketli, ziyaretçi yönünden de zengin görmek bizi mutlu etti" dedi
Sezonu rekorla kapadı
Kayak işletmeleri kapalı olsa da Saklıkent’te hayatın devam edeceğini sözlerine ekleyen Özaydın, "Burası kışın farklı, yazın farklı. Antalya 40 derece sıcaklıkta kavrulurken, burası yayla havasında zaman geçirmek isteyenleri ağırlayacak" diye konuştu.
Sezonu rekorla kapadı
Zirve, aralık ayına kadar treaking ve doğa severlere ev sahipliği yapacak.
Sezonu rekorla kapadı

 

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