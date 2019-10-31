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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
31.10.2019 - 10:05, Son Güncelleme:

Sezon başlamadan oteller dolmaya başladı

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Sezon başlamadan oteller dolmaya başladı

Erzurum’da bulunan Palandöken Kayak Merkez'inde yeni sezon hazırlıkları tamamlandı. 1 Aralık’ta başlayacak kayak sezonu için yerli ve yabancı turistler şimdiden otellerde yer ayırtmaya başladı.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Palandöken Kayak Merkezinde yeni sezon hazırlıkları tamamlandı. Kayak Merkezindeki teleferik liftlerinin bakımları yapılırken sisteme yeni liftlerde eklendi. Otel yöneticileri ise yeni sezon için personel eğitimlerini tamamladı. Ayrıca suni kar sistemi için göletler doldurulurken pistlerin bakımları ise profesyonel ekipler tarafından yapıldı.

1 Aralıkta açılması planlanan kayak sezonu için ise yerli ve yabancı turistler erken rezervasyon yaptırmaya başladı. Geçen yıla oranla erken rezervasyonda yüzde 20 artış görünürken otel işletmecileri ise artışın sezon başlangıcına kadar daha yüksek rakamlara ulaşmasını beklediklerini söylediler.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan otel işletmecisi Ömer Akça, tüm çalışmaların tamamlandığını ve Palandöken Kayak Merkezinin her şeyiyle yeni sezona hazır olduğunu belirterek, “ Yeni bir sezona yaklaştık. İl kar dün Palandöken’e düştü. Yeni sezon için gün sayıyoruz. Bütün çalışmalarımız tamamlandı. Pist bakımları ve lift bakımları tamamlandı. Suni kar için göletlerimizi doldurduk. Otellerimizi yeniledik, personellere gerekli eğitimlerimizi verdik. Erzurum Havalimanı için CAT3A sisteminde sona gelindi. Bundan sonra Erzurum’da sisten dolayı, kardan dolayı ve fırtınadan dolayı uçak rötarları engellenecek. Her şeyimiz hazır artık. Aralığın ilk haftası yağan kar ve suni karla birlikte pistleri açıp kayak severlere hizmet vermenin telaşındayız. Bu yıl fazlasıyla mutlu olacağımızı düşünüyorum” dedi.

Akça geçen yıla oranla otellere erken rezervasyonun yüzde 20 artış gösterdiğini kaydederek, “ Geçmiş yıllara göre bu yıl erken rezervasyon talepleri yüzde 20’lere ulaştı. İnşallah daha da iyi olacağı kanaatindeyiz. Palandöken son 5 yılda kayakta inanılmaz parlayan yıldız. Ulaşım çok kolay, pistler çok güvenli, hocaları ile, işletmecileri ile çok profesyonel olduğumuzu düşünüyorum. Burada Avrupa ve Dünya Şampiyonaları düzenledik buda bizi diğer kayak merkezlerinden bir adım öne götürdü” açıklamalarında bulundu. Öte yandan 1 Aralıkta açılması planlanan kayak sezonu için çeşitli etkinliklerin düzenleneceği öğrenildi.

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