Şezlonglar DOLDU

2016 Haziran ayı ortalarında turizmin dip yaptığı, turist sayılarının eridiği, gelirlerin hızla azaldığı dönemde Hürriyet gazetesi olarak Antalya’dan Muğla’ya uzanan kıyı şeridinden aktarmıştık. Tarihler 2018 Mayıs’ını gösterirken yine Antalya’ya turizmin kalbine geldik. Antalya Belek sahilleri 2016’nın tam tersi bir görüntüde.

Daha tam olarak sezon başlamamasına rağmen Belek sahillerindeki otellerde gözle görülür bir fark var. Plajlarda insanlar güneşlenirken, otellerin içindeki havuzlarda da yoğun kalabalık bulunuyor. 2016’da haziran ortasında bomboş olan plajlar, daha mayıs başında hareketli ve kalabalık.

Görüştüğümüz otel yöneticileri de durumdan memnun. 2016’nın ardından 2017’de hızlı bir toparlanma sürecine girdiklerini söyleyen otel yöneticileri, şu anda özellikle Rus turistlerin büyük talep gösterdiğini, bu dönemlerde tatilleri olan Rus turistlerin tercihini Türkiye’den yana kullandıklarını söyledi.

ÇALIŞAN SAYILARI ARTTI

Belek’te bulunan başka bir otelin yöneticisi de artan talebi karşılamakta güçlük yaşadıklarına dikkat çekti. Rus turistlerin ağırlıklı olduğunu söyleyen yönetici, “Rusların yanında Türk cumhuriyetleri ve Ortadoğu’dan da talep var. Asıl sevindirici gelişme ise Avrupa ülkelerinden de geri dönüşün başlaması.







Herhangi bir sıkıntı yaşanmaması durumunda Avrupalı turist sayısının daha fazla artacağını tahmin ediyoruz. 2016 yılında yaşananların ardında turistler bıçak gibi kesilmişti. Otellerin doluluk oranları bir hayli düşmüştü. Biz de çalışan sayılarımızı düşürmek zorunda kalmıştık. Şimdi ise talebi karşılayabilmek için yeniden çalışan sayılarımızı arttırmaya başladık. Ancak çalışan bulmak bir hayli zorlaştı. Çünkü tüm oteller çalışan sayılarını arttırdı. Bu yılın ardından turist sayılarının daha fazla artmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.







Asıl başarı fiyatlar yükselince gelecek

BİR başka otel yöneticisi de artan turist sayılarının kendilerini memnun ettiğini, fiyatların ise henüz turizmde büyük bir sıçrayışın yaşandığı 2014-2015 yıllarına ulaşmadığını belirtti. Gelecek yıldan itibaren fiyatların eski seviyelerine yükselmesini beklediklerini dile getiren otel yöneticisi, “2016’nın ardından birçok otel turisti yeniden çekebilmek için fiyat kırmıştı. Bu o dönem yapılması gerekiyordu. Ama fazla fiyat düşürünce de bir yılda yeniden yükseltmek pek mümkün olmuyor. Fiyatlar tekrar eski seviyelere gelince asıl o zaman başarı yakalanmış olacak” dedi.

Esnaf için değişen bir şey olmadı

BELEK esnafı ise halinden pek de memnun değil. 2016’da da görüştüğümüz bir esnaf o günden bu yana kendileri açısından pek bir şeyin değişmediğini ifade etti. Gelen turistlerin harcama gücünün zayıf olduğuna dikkat çeken esnaf, “Gelen turistler alışveriş yapacaksa da farklı alışveriş noktalarına götürülüyor. Buralara geldiklerinde ise işlerini zaten bitirmiş oluyorlar. 2016 kadar kötü değil ama bizim için yeterli satış hala yok. Çarşı içinde kalabalık artsa da bize yansıyan bir durum yok” dedi. Başka bir otel yöneticisi ise okulların kapanması ve seçim sürecinin sona ermesiyle birlikte Antalya’nın çok daha iyi noktalara geleceğini söyledi. Yerli turistin çoğunlukla Antalya’yı tercih ettiğine vurgu yapan yönetici, “Bu yıl geçmiş kötü yılların aksine Antalya’da rekor kırılabilir” diye konuştu.