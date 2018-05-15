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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Burak COŞAN-ANTALYA
15.05.2018 - 00:14, Son Güncelleme:

Şezlonglar DOLDU

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Şezlonglar DOLDU

Yaklaşık 2 yıl önce haziranda ziyaret ettiğimiz Antalya’ya, bu kez mayıs geldik. Haziran ortasında bomboş olan Antalya Belek sahilleri, mayısta çok kalabalıktı. Otel yöneticileri de mayıs başında yaşanan bu kalabalığın iyiye işaret olduğunu asıl sezon olan haziran-eylül arasında otellerde yer bulmanın imkansız olacağını ifade etti.

2016 Haziran ayı ortalarında turizmin dip yaptığı, turist sayılarının eridiği, gelirlerin hızla azaldığı dönemde Hürriyet gazetesi olarak Antalya’dan Muğla’ya uzanan kıyı şeridinden aktarmıştık. Tarihler 2018 Mayıs’ını gösterirken yine Antalya’ya turizmin kalbine geldik. Antalya Belek sahilleri 2016’nın tam tersi bir görüntüde.

Daha tam olarak sezon başlamamasına rağmen Belek sahillerindeki otellerde gözle görülür bir fark var. Plajlarda insanlar güneşlenirken, otellerin içindeki havuzlarda da yoğun kalabalık bulunuyor. 2016’da haziran ortasında bomboş olan plajlar, daha mayıs başında hareketli ve kalabalık.

Görüştüğümüz otel yöneticileri de durumdan memnun. 2016’nın ardından 2017’de hızlı bir toparlanma sürecine girdiklerini söyleyen otel yöneticileri, şu anda özellikle Rus turistlerin büyük talep gösterdiğini, bu dönemlerde tatilleri olan Rus turistlerin tercihini Türkiye’den yana kullandıklarını söyledi.

ÇALIŞAN SAYILARI ARTTI
Belek’te bulunan başka bir otelin yöneticisi de artan talebi karşılamakta güçlük yaşadıklarına dikkat çekti. Rus turistlerin ağırlıklı olduğunu söyleyen yönetici, “Rusların yanında Türk cumhuriyetleri ve Ortadoğu’dan da talep var. Asıl sevindirici gelişme ise Avrupa ülkelerinden de geri dönüşün başlaması.

Şezlonglar DOLDU


Herhangi bir sıkıntı yaşanmaması durumunda Avrupalı turist sayısının daha fazla artacağını tahmin ediyoruz. 2016 yılında yaşananların ardında turistler bıçak gibi kesilmişti. Otellerin doluluk oranları bir hayli düşmüştü. Biz de çalışan sayılarımızı düşürmek zorunda kalmıştık. Şimdi ise talebi karşılayabilmek için yeniden çalışan sayılarımızı arttırmaya başladık. Ancak çalışan bulmak bir hayli zorlaştı. Çünkü tüm oteller çalışan sayılarını arttırdı. Bu yılın ardından turist sayılarının daha fazla artmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Şezlonglar DOLDU


Asıl başarı fiyatlar yükselince gelecek
BİR başka otel yöneticisi de artan turist sayılarının kendilerini memnun ettiğini, fiyatların ise henüz turizmde büyük bir sıçrayışın yaşandığı 2014-2015 yıllarına ulaşmadığını belirtti. Gelecek yıldan itibaren fiyatların eski seviyelerine yükselmesini beklediklerini dile getiren otel yöneticisi, “2016’nın ardından birçok otel turisti yeniden çekebilmek için fiyat kırmıştı. Bu o dönem yapılması gerekiyordu. Ama fazla fiyat düşürünce de bir yılda yeniden yükseltmek pek mümkün olmuyor. Fiyatlar tekrar eski seviyelere gelince asıl o zaman başarı yakalanmış olacak” dedi.

Esnaf için değişen bir şey olmadı
BELEK esnafı ise halinden pek de memnun değil. 2016’da da görüştüğümüz bir esnaf o günden bu yana kendileri açısından pek bir şeyin değişmediğini ifade etti. Gelen turistlerin harcama gücünün zayıf olduğuna dikkat çeken esnaf, “Gelen turistler alışveriş yapacaksa da farklı alışveriş noktalarına götürülüyor. Buralara geldiklerinde ise işlerini zaten bitirmiş oluyorlar. 2016 kadar kötü değil ama bizim için yeterli satış hala yok. Çarşı içinde kalabalık artsa da bize yansıyan bir durum yok” dedi. Başka bir otel yöneticisi ise okulların kapanması ve seçim sürecinin sona ermesiyle birlikte Antalya’nın çok daha iyi noktalara geleceğini söyledi. Yerli turistin çoğunlukla Antalya’yı tercih ettiğine vurgu yapan yönetici, “Bu yıl geçmiş kötü yılların aksine Antalya’da rekor kırılabilir” diye konuştu.

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