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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Eyüp SERBEST/İSTANBUL
06.04.2018 - 21:16, Son Güncelleme:

Seyyar arabadan 100 milyon ciroya

Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
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Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
Seyyar arabadan 100 milyon ciroya

OSMAN Yaşar, Adıyaman’daki ailesinden henüz 12 yaşındayken ayrılıp çalışmak için İstanbul’a geldi.

Yıllarca restoranlar için çiğ köfte yoğurdu. 1993’te Sahaflar Çarşısı’nın girişinde el arabasıyla çiğ köfte satmaya başladı. Tam 10 yıl aynı yerde satış yaptı. Her sabah evden çıkarken, zabıtalar arabasına el koymasın diye dua etti. Zabıtalarla her gün uğraşmaktan bıkıp 2003’te Sultançiftliği’nde küçük bir dükkan açtı. O dükkan bugün 70 ilde 780 şubesi bulunan, yılda 100 milyon lira ciro yapan OSES Çiğköfte’nin temeli oldu. Osman Yaşar “Girişimci gençlere örnek olmasını istedim” dediği, kendi hayatını anlatan “100 milyonluk araba” kitabını dostlarıyla birlikte tanıttı.

Osman Yaşar, Adıyamanlı çifti bir ailenin çocuğu. Çok küçük yaşta çalışmak için gurbete gitmek de memleketlerinin acı bir gerçeği. Osman Yaşar da 12’sine geldiğinde çalışmak için İstanbul’un yolunu tuttu. Restoranlarda her işi yaptı. Çiğ köfte de yoğurdu. 1993’te kendi patronu olmaya karar verdi. Seyyar bir araba aldı, akşamdan yoğurduğu etsiz çiğ köfteyi Sahaflar Çarşısı’nın Beyazıt Meydanı’na açılan kapısında satmaya başladı. Osman Yaşar o günleri ve nasıl çiğ köfte zincirine dönüştüğünü ve ‘100 Milyonluk Araba’ kitabını şöyle anlattı:

“Seyyar arabayla satışa 1993’te başladım. Evde etsiz çiğ köfteyi yoğuruyordum, arabayla satışa çıkıyordum. Polisten kaç, zabıtadan kaç, esnafın önünü meşgul etme, trafiği meşgul etme. O zamanki hedefimiz ailenin geçimini sağlamaktı. Her sabah evden çıkarken ne kadar dua biliyorsam onu okuyordum belediye arabayı almasın diye. Ama yine de arabayı alıyorlardı. Onlar da, ben de haklıydım. Tam 10 yıl böyle sürdü. 2003’te son arabayı da zabıtalara kaptırınca Sultançiftliği’nde bir dükkan tuttuk. Lezzeti çok sevildi. Oradan sonra diğerleri geldi. Piyasada boşluk olduğunu fark ettik. Buradan da vira bismillah..

Seyyar arabadan 100 milyon ciroya

GÜNLÜK 20 TON ÜRETİYORUZ

Türkiye’nin 70 ilinde, 780 şubemiz var. Almanya merkezli bir market zincirine çiğ köfte veriyoruz. Adana, Konya, Bursa, Ankara ve İstanbul’un yanı sıra Almanya’da da bir üretim tesisimiz var. Her biri 1 saatte 1 ton çiğ köfte yoğurabilir. Ayrıca Çorlu’da bir paketleme fabrikamız var. Burada paketlenen ürünlerin kullanım süresi 90 gün. Toplam üretimimiz 17 ila 20 ton arasında değişiyor.”

Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
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