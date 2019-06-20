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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
ANKARA
20.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Seyyanen 300 TL artı yüzde 15 zam

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Seyyanen 300 TL artı yüzde 15 zam

KAMUDA toplusözleşme pazarlığında Türk-İş ilk teklifini sundu. Türk-İş, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, iki, üç ve dördüncü 6 aylar enflasyon artı 3 puan refah payı talep etti.

Türk-İş’in teklifinde en düşük brüt çıplak ücretin 3 bin 500 TL olması ve bu rakamın altında ücret kalmaması da yer aldı. Türk-İş Koordinasyon Kurulu, dün sabah teklif paketlerini oluşturdu. Türk-İş heyeti sonra da, Ergün Atalay başkanlığında Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’u ziyaret etti. 200 bin kamu işçisini ilgilendiren görüşmede, Atalay, taleplerini Selçuk’a sundu. Selçuk, talebi hükümet olarak değerlendireceklerini belirterek, “Tekrar bir araya geleceğiz. İnşallah uzlaşıyla işçilerimizin mali haklarını, imkânlar çerçevesinde nihai bir sonuca ulaştıracağız” dedi.
Atalay da görüşmelerin işçilerin aileleriyle birlikte 1 milyonu aşkın kişiyi etkilediğini söyledi. En düşük işçi ücretinin brüt 3 bin 500 liraya yükseltilmesi, tüm kamu işçilere seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payı talep ettiklerini kaydeden Atalay, şunları söyledi:
“İşçilerimizin ocakta aldığı ücrette, nisan-mayıs itibarıyla vergi kesintisi oluyor. Yaklaşık 3 bin lira ücret alan bir işçinin 300 liranın üzerinde kaybı oluyor. Bununla ilgili iki dönem önce ‘Denge Tazminatı’ maddemiz vardı. Geçen dönem 750 lira oldu. Bu sene talebimiz bin 500 lira. Sosyal haklarla ilgili oluşacak zamların da bunlara ilave edilmesini istiyoruz.”

TÜRK-İŞ NE İSTEDİ?

- Brüt taban ücret: 3 bin 500 TL

- Artış önerisi : 300 lira iyileş-
tirme artı ilk 6 ay yüzde 15 zam

- 2-3-4’üncü 6 aylar: Enflasyon artı 3 puan refah payı

- Ek ödeme: 1500 TL

- Aile ve çocuk yardımı: Memurlara verilen tutarla eşit

- Sosyal yardım: Birinci yıl 500 TL (aylık), ikinci yıl 600 TL

- Yemek parası: Birinci yıl günlük 17 TL, ikinci yıl 18 TL

- Giyim yardımı: Birinci yıl 500 TL, ikinci yıl 600 TL

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