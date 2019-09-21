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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.09.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

ŞEY'den yararlanan lise öğrencilerine teşvik ödemeleri sağlandı

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ŞEY'den yararlanan lise öğrencilerine teşvik ödemeleri sağlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Şartlı Eğitim Yardımı'ndan yararlanan lise öğrencilerine eğitim dönemleri başında teşvik ödemesi yapıldı" açıklamasında bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şartlı Eğitim Yardımı'ndan (ŞEY) yararlanan lise öğrencilerine eğitim dönemi başında teşvik ödemesinin yapıldığını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlıkça verilen Şartlı Eğitim Yardımı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Selçuk, "Bakanlığımız tarafından 2003 yılından bu yana okula devam etmeleri şartıyla maddi sıkıntı yaşayan ailelerin çocuklarına verilen Şartlı Eğitim Yardımı'ndan yararlanan ve liseye devam eden öğrencilere eğitim-öğretim dönemleri başında teşvik ödemesi yapıldı." ifadelerini kullandı.

Eylül 2019 ve Şubat 2020 dönemlerinde yapılması planlanan ödemelerin ilkinin 19 Eylül Cuma günü yatırıldığını belirten Selçuk, şunları kaydetti: "325 bin 415 öğrencinin ailelerinin hesabına 315,77 lira teşvik ödemesi yatırıldı. Toplamda 16 milyon 270 bin 750 avro değerinde ödeme yapıldı. Çocuklarımız bizim için çok kıymetli. Onların, ailelerinin yaşadıkları maddi sıkıntılardan ötürü eğitim hayatından kopmalarına asla izin vermeyiz. Ülkemizin yarınları olan kıymetli yavrularımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için çalışmaya devam edeceğiz."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından AB IPA 2014-2020 programı kapsamında geliştirilen "Türkiye'deki Şartlı Eğitim Yardımı Programının Lise Devam Oranları Üzerine Etkisinin Artırılması Projesi" ile lise çağındaki yoksul aile çocuklarının erken okul terk oranının sosyal yardım ve sosyal hizmet faaliyetleriyle azaltılması amaçlanıyor.

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI

Türkiye'de uygulanmakta olan Şartlı Nakit Transferi (ŞNT) programının eğitim ve sağlık olarak iki bileşeni bulunuyor. Eğitim bileşeni altında verilen Şartlı Eğitim Yardımları (ŞEY) kapsamında okul öncesinden lise son sınıfa kadar örgün eğitime katılan 4-20 yaş arası yoksul öğrencilere düzenli yardımlar yapılıyor.

Böylece kısa vadede yoksul ailelere düzenli maddi destek sağlanıyor, uzun vadede okullaşmanın artırılmasına katkıda bulunuluyor. Etki değerlendirme çalışmalarına göre, öğrencilerin okula düzenli devam etmeleri koşuluyla verilen Şartlı Eğitim Yardımı, hedef kitlenin devamsızlık oranlarını yüzde 50 azalttığı, okula devam eden kız çocuk sayısını artırdığı ve ailelerin çocuklarını okula göndermeleri konusunda olumlu bir fikre sahip olmalarını, çocuklarını okutma arzusu içerisinde olan yoksul ailelere düzenli nakdi destekle ailelerin ekonomik şoklara karşı daha dayanıklı hale gelmesini sağlıyor.

Şartlı Eğitim Yardımları, lise mezuniyeti meslek edinme, üniversite öğrenimine devam etme ve yoksulluk zincirini kırmada önemli rol oynuyor. 

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