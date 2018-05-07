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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
07.05.2018 - 10:18, Son Güncelleme:

Seyahate çıkanlar 403 TL harcadı

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Seyahate çıkanlar 403 TL harcadı

Yurt içinde ikamet eden 10 milyon 773 bin kişi seyahate çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı dördüncü çeyrek (Ekim-Aralık) ve yıllık hanehalkı yurt içi turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan dördüncü çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 10 milyon 773 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 28,8 artarak 13 milyon 770 bin seyahat olarak gerçekleşti. Yıllık olarak değerlendirildiğinde, toplam seyahat sayısı bir önceki yıla göre yüzde 12,8 artarak 77 milyon 179 bin olarak gerçekleşti.

 Seyahate çıkanlar, ortalama 403 TL harcadı

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 92 milyon 536 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6,7 gece, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 403 TL oldu. Bu yılda seyahate çıkanların yaptıkları toplam geceleme sayısı bir önceki yıla göre yüzde 9,8 artarak 665 milyon 194 bin olarak gerçekleşti. Ortalama geceleme sayısı 2017 yılında 8,6 gece, seyahat başına ortalama harcama ise 457 TL oldu.

 Seyahate çıkanlar, 5 milyar 548 milyon 416 bin TL harcadı

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2017 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 39,8 artarak 5 milyar 548 milyon 416 bin TL olarak gerçekleşti. Bu yılda, yurt içindeki seyahatlerde yapılan toplam seyahat harcamaları geçen yıla göre yüzde 25,9 artarak 35 milyar 305 milyon 804 bin TL oldu.

Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları olarak yapıldı. Bu harcamaların yüzde 97,9'unu 5 milyar 432 milyon 242 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 2,1'ini ise 116 milyon 174 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Yıllık olarak değerlendirildiğinde yurt içi turizm harcamasının yüzde 91,8’ini 32 milyar 405 milyon 882 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 8,2’sini ise 2 milyar 899 milyon 922 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu.

Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 73,6 ile ilk sırada yer aldı. Seyahate çıkış sebeplerinde ikinci sırada yüzde 8,7 ile 'gezi, eğlence, tatil', üçüncü sırada ise yüzde 8,4 ile 'sağlık' yer aldı. Seyahate çıkış amaçları yıllık olarak değerlendirildiğinde ise, yüzde 67,5 ile 'yakınları ziyaret’ birinci sırada yer alırken, ikinci sırada yüzde 20,7 ile 'gezi, eğlence, tatil', üçüncü sırada ise yüzde 5,8 ile  'sağlık' amacıyla yapılan seyahatler yer aldı.

Seyahate çıkanlar en çok arkadaş, akraba evinde kaldı

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 67 milyon 892 bin geceleme sayısı ile en çok 'arkadaş, akraba evinde' kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 15 milyon 725 bin geceleme ile 'kendi evi' yer alırken, 'otel' 4 milyon 604 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı. Konaklama türleri yıllık olarak değerlendirildiğinde, seyahate çıkanlar 477 milyon 322 bin geceleme sayısı ile en çok 'arkadaş, akraba evinde' kaldı. İkinci sırada 104 milyon 726 bin geceleme ile 'kendi evi' yer alırken, 'otel' 43 milyon 214 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

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