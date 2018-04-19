Sevim’den  5 tavsiye

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSevim’den 5 tavsiye
GeriEkonomi Sevim’den  5 tavsiye
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
19.04.2018 - 00:56, Son Güncelleme:

Sevim’den  5 tavsiye

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sevim’den  5 tavsiye

ÖĞRENCİLİK döneminde Mezun.com ile başlayan girişimcilik serüvenini bugün Avrupa’nın en hızlı CDN platformlarından birini sunan ve sadece kendi geliştirdiği teknolojileri kullanan Medianova ile sürdüren Sevim, aynı zamanda İstanbul Startup Angels ile melek yatırımlar yapıyor. Sevim’in girişimcilere önerileri şu şekilde:

1-Çok çalışın: Hayatta başarılı olmak için ilk ve çoğu zaman tek yapmanız gereken çok çalışmaktır. Çalışmak sizi ürkütmesin. Zaman içinde sevdiğiniz konuları keşfedecek ve bu konulara yönelik daha çok çalışarak daha büyük değerler üreteceksiniz. Çok çalışanlar her zaman kendi şanslarını yaratır, bunu unutmayın.

2-Meraklı olun ve sürekli öğrenin: İçinde bulunduğumuz dünya bilgi ve teknoloji dünyası. İhtiyaç duyacağınız her tür bilgi İnternet’te hem yazılı ve hem de görsel olarak var. Bir adım öne geçmek istiyorsanız, meraklı olun, bilginin gücünden yararlanın. Göreceksiniz ki çoğu zaman rol modeliniz olan insanlardan daha fazla bilgiye bu şekilde rahatça ulaşacaksınız. Yeni dünyada okuma yazma bilenlere değil, yeni şeyleri hızla öğrenebilen insanlara “eğitimli” denilecek.

3-Pozitif düşünün: Başınıza ne gelirse gelsin, işin olumlu yönüne bakın. Negatif ve olumsuz düşünerek hiçbir yere varamazsınız. Ama “olacak”, “yapacağım” gibi olumlu kelimeler size özgüven verecek, sorunlara sakin kafa ile bakmanızı sağlayacaktır. Unutmayın ki etrafınızda gördüğünüz her insanın kendine göre sorunları ve korkuları vardır. Bu sorunları ve korkuları olumlu düşünceler ile yönetenlerin mutlu ve başarılı, yönetemeyenlerin huzursuz olduklarını göreceksiniz. Siz mutlu ve başarılı tarafı seçin.

4-Büyük düşünün: Ne yaparsanız yapın büyük düşünmeye çalışın. Bir Amerikalı şirketini kurarken dünyayı değiştireceğini düşünerek işe başlıyor. Farkı da bu yaratıyor. Siz de bu insanlardan olun. Gülenler ve dalga geçenler olacaktır, bırakın olsun. Elon Musk ile dalga geçenler de oldu ama siz bu satırları okurken onun ekibi ile beraber yaptığı roket Mars’a gidiyor.

5-Gerçeklerle yüzleşin: Duyduklarınızla değil, gerçek verilere göre karar vermeye çalışın. Günümüzde eskiye göre daha çok veriye ulaşma şansımız var. Bunu kullanın. Veriler istemediğiniz sonuçlara işaret etse bile göz ardı etmeyin. Unutmayın, bir araba karşısına viraj çıktığı için değil, viraja rağmen düz gittiği için kaza yapar. Siz virajlara odaklanın. Bilgi kanallarınız açık olsun.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

‘Otomobil Oscar’ı çevreci modele

Haftanın yatırımı

Sevim’den  5 tavsiye

4 maddede anlatıyoruz: Değişen ofis anlayışı ile başarı nasıl arttı?