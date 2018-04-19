Sevim’den  5 tavsiye

1-Çok çalışın: Hayatta başarılı olmak için ilk ve çoğu zaman tek yapmanız gereken çok çalışmaktır. Çalışmak sizi ürkütmesin. Zaman içinde sevdiğiniz konuları keşfedecek ve bu konulara yönelik daha çok çalışarak daha büyük değerler üreteceksiniz. Çok çalışanlar her zaman kendi şanslarını yaratır, bunu unutmayın.

2-Meraklı olun ve sürekli öğrenin: İçinde bulunduğumuz dünya bilgi ve teknoloji dünyası. İhtiyaç duyacağınız her tür bilgi İnternet’te hem yazılı ve hem de görsel olarak var. Bir adım öne geçmek istiyorsanız, meraklı olun, bilginin gücünden yararlanın. Göreceksiniz ki çoğu zaman rol modeliniz olan insanlardan daha fazla bilgiye bu şekilde rahatça ulaşacaksınız. Yeni dünyada okuma yazma bilenlere değil, yeni şeyleri hızla öğrenebilen insanlara “eğitimli” denilecek.

3-Pozitif düşünün: Başınıza ne gelirse gelsin, işin olumlu yönüne bakın. Negatif ve olumsuz düşünerek hiçbir yere varamazsınız. Ama “olacak”, “yapacağım” gibi olumlu kelimeler size özgüven verecek, sorunlara sakin kafa ile bakmanızı sağlayacaktır. Unutmayın ki etrafınızda gördüğünüz her insanın kendine göre sorunları ve korkuları vardır. Bu sorunları ve korkuları olumlu düşünceler ile yönetenlerin mutlu ve başarılı, yönetemeyenlerin huzursuz olduklarını göreceksiniz. Siz mutlu ve başarılı tarafı seçin.

4-Büyük düşünün: Ne yaparsanız yapın büyük düşünmeye çalışın. Bir Amerikalı şirketini kurarken dünyayı değiştireceğini düşünerek işe başlıyor. Farkı da bu yaratıyor. Siz de bu insanlardan olun. Gülenler ve dalga geçenler olacaktır, bırakın olsun. Elon Musk ile dalga geçenler de oldu ama siz bu satırları okurken onun ekibi ile beraber yaptığı roket Mars’a gidiyor.

5-Gerçeklerle yüzleşin: Duyduklarınızla değil, gerçek verilere göre karar vermeye çalışın. Günümüzde eskiye göre daha çok veriye ulaşma şansımız var. Bunu kullanın. Veriler istemediğiniz sonuçlara işaret etse bile göz ardı etmeyin. Unutmayın, bir araba karşısına viraj çıktığı için değil, viraja rağmen düz gittiği için kaza yapar. Siz virajlara odaklanın. Bilgi kanallarınız açık olsun.