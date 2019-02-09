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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr / AA
09.02.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Sevgililer Günü'nde 3.5 milyon gül satışı bekleniyor

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Sevgililer Günü'nde 3.5 milyon gül satışı bekleniyor

Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala çiçekçiler de hazırlıklarını tamamladı. SÜSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, 3.5 milyon gül satışı olabileceğini söyledi.

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, Sevgililer Günü dolayısıyla bu yıl gül talebinde yüzde 20'lik artış beklediklerini belirterek, "Çiçekçilerin bu yıl yaklaşık 3,5 milyon gül satacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Dündar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken, sevginin ve aşkın sembolü olan gülün yeniden gündemde olduğunu söyledi. 
Türkiye'nin gül üretiminde kendi ihtiyacını karşılamakta yeterli olmadığını ve talebi ithalatla karşıladıklarını belirten Dündar, "Ülkemizde gül üretimi oldukça maliyetli bir üretim alanı, özellikle Sevgililer Günü için yapılan hazırlıklarda bu maliyet daha da artmakta. Kış, seralardaki ısıtma ve işçilik maliyetleri ile gübre ve ilaç gibi üretim girdilerinde artış, daha uygun fiyat ve kalitedeki ithal güllerle rekabeti zorlaştırmakta." değerlendirmesinde bulundu. 

Dündar, Sevgililer Günü'nde talebi karşılamak için hemen her yıl şubatta, ocak ayının 4 katından fazla kesme çiçek ithalatı gerçekleştiğinin altını çizerek, "2018'de toplam 3 milyon dolar olan kesme çiçek ithalatının 800 bin dolarlık kısmı şubatta gerçekleşti ve bunun yaklaşık yüzde 75'ini gül oluşturdu." ifadesini kullandı. 

Ahmet Dündar, "Sevgililer Günü dolayısıyla gül talebinde yaklaşık yüzde 20'lik artışı bekliyoruz. Bu yıl çiçekçilerin yaklaşık 3,5 milyon gül satacağını tahmin ediyoruz. Talep artışının nedeni, döviz kurundaki yükselişe rağmen gül fiyatlarının geçen yılla aynı seyretmesi ve en anlamlı ve en ekonomik hediye olması diyebiliriz." şeklinde konuştu. 

GÜL ÜRETİMİNDE ARTIŞ BEKLENMİYOR 

Türkiye'de kesme gül üretiminin geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 15 artış gösterdiğine dikkati çeken Dündar, bu yıl ise artan maliyetlerden dolayı üretimde artış beklemediklerini aktardı. 
Dündar, ülkenin kesme gül üretiminde rekabetçi olabilmesi için yüksek teknolojili sera yatırımlarına ve maliyetlerin düşürülmesine ihtiyaç olduğunun altını çizerek, gülde maliyetleri düşürecek desteklere, kalite ve çeşit artıracak Ar-Ge faaliyetlerine ihtiyaç olduğunu anlattı. Dündar, 2018'de dış ticaret fazlası veren süs bitkileri sektörünün, 2019 hedeflerini de ihracat üzerinde kurguladığını sözlerine ekledi. 

Son 5 yıllık rakamlar incelendiğinde, 2014'te 5 milyon 58 bin 613 dolar olan gül ithalatı geçen yıl 2 milyon 125 bin 676 dolara geriledi. Söz konusu dönemde ihracat ise 19 bin 747 dolardan 24 bin 332 dolara yükseldi.

ÇİÇEK SATIŞLARINDAN BÜYÜK GELİR ELDE EDİLECEK

Sevgililer Günü'nde hediyelerin yanında çiçek satışları da rekor seviyeye yükseliyor. Mezattan alınan çiçekler soğuk dolaplarda uygun şartlarda uzun süre saklanabiliyor. Güllerin tanesinin Sevgililer Günü'nde 10 liradan satılması bekleniyor. 3.5 milyon gülün satılması halinde sadece gül satışından 35 milyon lira gelir elde edilecek.

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