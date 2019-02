Sevgililer Günü'nde 2.5 milyar liralık çiçek satılacak

Türkiye Çiçekçiler Birliği Başkanı (TÇB) İsmail Başaran, Sevgililer Günü için alınan toplam hediyelerin en az yüzde 25'ini çiçeklerin oluşturduğunu belirterek, "Sevgililer Günü'nde 2,5 milyar liralık çiçek alındığını tahmin ediyoruz. Çünkü alınan her 4 hediyeden birisi, akla gelen ilk hediye çiçek." dedi.



Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sevgililer Günü yaklaştıkça çiçek üreticilerinde ve satıcılarında hummalı bir çalışma başladığını, bu günü sevgililer kadar kendilerinin de heyecanla beklediğini söyledi.



Sevgililer Günü'nden bir hafta önceden çiçekçilerde hareketlilik başladığını dile getiren Başaran, kişilerin sevgilisine veya eşine hediye için en çok gül aldığını, onu orkide, lilyum ve papatyanın takip ettiğini aktardı.



Başaran, "Sevgililer Günü için en çok çiçekçiler tercih ediliyor. O gün ülke genelindeki 12 bin çiçekçi, sabahın erken saatlerinden gecenin son saatlerine kadar hummalı çalışma içine giriyor. Piyasada bir ayda üretilen çiçek, Sevgililer Günü'nde bir günde tüketiliyor." diye konuştu.



Söz konusu gün için alınan toplam hediyelerin en az yüzde 25'ini çiçeklerin oluşturduğunu düşündüklerini aktaran Başaran, "Sevgililer Günü'nde 2,5 milyar liralık çiçek alındığını tahmin ediyoruz. Çünkü alınan her 4 hediyeden birisi, akla gelen ilk hediye çiçek." ifadelerini kullandı.



"20 LİRADAN BAŞLAYIP 10 BİN LİRAYA KADAR ÇIKABİLİYOR"



Başaran, sevgiliye veya eşe almak için her bütçeye uygun ürünlerin çiçekçilerin tezgahlarını süslediğini belirterek, ücretlerin geçen yıla göre yüzde 20 arttığını söyledi.

Bir adet gülün 10 liradan başladığını dile getiren Başaran, çiçek buketlerinin ise 20 liradan başlayıp 100 liraya kadar çıkabildiği bilgisini verdi.



Başaran, ancak şık ve güzel bir buket almak isteyenlerin 100 lirayı gözden çıkarması gerektiğini ifade etti.



Sevgilisine veya eşine çiçekçilerden farklı bir hediye almak isteyenlerin farklı istekleri olabildiğini belirten Başaran, şunları kaydetti:



"Mesela 1001 gül yaptırmak moda. Yani çok sık gelen bir istek değil ancak farklı bir şey yağmak isteyenler bunu tercih edebiliyor. 1001 gül buketi 10 bin liraya mal oluyor. Bunun dışında sevdiğinin isminin baş harfleriyle oluşturulmuş kutu çiçeklerle farklı konseptler talep edilebiliyor. Hediye alınan kişinin isminin her bir harfi için bir kutu çiçek hazırlanıyor ve bu kutular açıldığında isim ortaya çıkıyor."