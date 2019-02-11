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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
11.02.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

Sevgililer Günü yaklaştı! İşte tektaş fiyatları

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Sevgililer Günü yaklaştı! İşte tektaş fiyatları

Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte kuyumcularda iş yoğunluğu arttı. Tektaş pırlantalar 890 liradan satışa sunuluyor.

Sevgililer Günü yaklaşırken, hediye almak isteyenlerle kuyumcularda hareketlilik başladı. Her cebe uygun hediyeler olduğunu belirten Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Ali Çelik, önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de tercihin, pırlanta ve tek taştan yana olduğunu söyledi.

Kuyumcular Odası Başkanı Çelik, Antalya’da toplam 450 kuyumcu olduğunu, bireysel olarak 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel kendi kampanyalarını oluşturduklarını kaydetti. Her bütçeye uygun hediye bulunabileceğini aktaran Çelik, zirkon taşlı, pırlanta görünümlü yüzüklerin 300 TL, tek taş pırlantanın 890- 900 TL, beştaşların ise 2 bin 500 TL’den başladığını söyledi.

Ekonomik nedenlerden altın satışlarında düşüş olduğunu dile getiren Başkan Çelik, vatandaşın tasarruf yapamaz durumda olduğunu, faizlerin yüksek olması ve bankaların altın hesabı açması yüzünden kuyumcuların altın talebinde gözle görülür düşüş olduğunu söyledi. Kuyum sektöründe yatırım için en çok gram altın, çeyrek, cumhuriyet altını ile bileziğin tercih edildiğini belirten Çelik, diğer ürünlerin işçiliğinden ve eski- yeni farkından dolayı alım satımda belirgin farklar olduğunu anlattı. Sevgililer Günü dolayısıyla kuyumculuk sektörünün hareketli döneme girdiğini belirten Ali Çelik, hediye olarak pırlanta ve tek taşın özel yeri olduğunu söyledi.

Altının gram fiyatının 220- 230 lira civarında olduğunu kaydeden Çelik, "Türkiye’deki ünlü altın firmaları özel reklamlarıyla insanları altın alımına teşvik ediyor. Bazı özel kuyumcular Sevgililer Günü’ne özel indirim kampanyaları başlattı. Sevgililer Günü hareketliliği şu an beklentinin aşağısında olsa da son hafta ya da son gün daha hareketli geçeceğine inanıyorum" dedi.

PIRLANTALAR 890 TL’DEN BAŞLIYOR

Sevgililer Günü’nün olmazsa olmaz hediyesinin tek taş olduğunu aktaran Ali Çelik, "Pırlantada şu anda efektli dediğimiz çok minik taşı olan ama görünümü daha büyük taşmış gibi gösteren ve fiyat olarak da çok uygun olan modeller bu dönemde daha çok satılıyor. 890- 900 liradan başlayan pırlanta reklamları yapılıyor. Efektli modellerin kenarı altın, ortasında minik taş olan ürünler uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Pırlanta almak isteyenler için de bir seçenek oluyor. Olmazsa olmaz tek taştır. Tek taşı olanların ikinci yıl veya başka yıllardaki hediyesi genellikle beştaştır. Beştaşta efektli dediğimiz modeller 2 bin 500 TL’den başlıyor. Taş büyüdükçe fiyatları katlayarak gidiyor" diye konuştu. 

Pırlantayı tercih etmeyenler için zirkon taşlı, pırlanta görünümünde birçok modelin kuyumcularda mevcut olduğunu anlatan Çelik, bu modellerin fiyatının 300 ile 500 TL aralığında olduğunu, bunların da güzel hediye seçeneği olabileceğini söyledi. Ali Çelik, Sevgililer Günü’nde hediye için sadece yüzükleri değil; kolye, bileklik ve küpe gibi ürünleri de tercih edenler olduğunu anlattı.

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