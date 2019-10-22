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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.10.2019 - 12:23, Son Güncelleme:

SETBİR'den "mutlu" hayvancılık için AB projesi

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SETBİR'den "mutlu" hayvancılık için AB projesi

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği, AB'nin Sivil Toplum Diyaloğu Programı çerçevesinde, İspanya'nın Valensiya Bölgesi Gıda İşleri Federasyonu ile "AB ve Türkiye'de Mutlu Hayvancılık Projesi" başlattı.

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR), Avrupa Birliği'nin (AB) Sivil Toplum Diyaloğu Programı çerçevesinde, İspanya'nın Valensiya Bölgesi Gıda İşleri Federasyonu (FEDACOVA) ile "AB ve Türkiye'de Mutlu Hayvancılık Projesi"ni uygulamaya koydu.

SETBİR'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa Komisyonu'nun, AB ile birlik üyeliğine aday ülkeler arasındaki ön yargıları ve şüpheleri ortadan kaldırarak, sosyal ve kültürel diyaloğun güçlendirilmesi ve aday ülkelerin Avrupa'ya toplumsal entegrasyonunun sağlanması amacıyla oluşturduğu Sivil Toplum Diyaloğu Programı, 2008'den bu yana AB üyesi ülkeler ile Türkiye'nin sivil toplum kuruluşlarınca ortaklaşa yürütülen projeleri de destekliyor. Bu çerçevede SETBİR de İspanya'nın Valensiya Bölgesi FEDACOVA ile "AB ve Türkiye'de Mutlu Hayvancılık Projesi"ni başlattı.

Projenin amacı, çiftçiler, hayvan sahipleri, sürücüler, dinlenme yerleri ve sınır kontrol noktalarındaki görevlilerce bilinen uygulamalarla hayvan refahının artırılması olarak belirlendi. Proje kapsamında, hedef grubun hayvan refahı konusundaki kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik araçların geliştirilmesi ve hayvan refahının düzenlemeler doğrultusunda standart uygulama haline getirilmesine yönelik farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Proje sonunda Türkiye ve İspanya'da hayvan refahıyla ilgili düzenlemelere yönelik kapasitenin güçlendirilerek AB ve Türkiye'de hayvan refahının ve iyi uygulamaların desteklenmesine yönelik farkındalığın artması öngörülüyor. Çalışma sonunda her iki ülkede, kamu otoritesinin de desteğiyle iyi uygulamaları tanıtacak, kullanıcı dostu araçların geliştirilmesini sağlayacak, hayvan yetiştiricileri ile sınır ve gümrük kontrol şubelerinin yöneticilerini ve çalışanlarını eğitecek kılavuzlar hazırlanacak.

PROJE GELECEK YIL SONA ERECEK

Proje çalışmaları kapsamında AB'deki örnekleri görmek amacıyla SETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, yönetim kurulu üyeleri ve uzmanlardan oluşan bir ekip, İspanya'nın Valensiya bölgesi ile Belçika'nın başkenti Brüksel'de çiftlik, mezbaha ve eğitim birimlerini gezdi. Ekip ayrıca Brüksel'de Türkiye Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü ile AB Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay'ı da ziyaret etti.

Tezel, diplomatik temsilciliklerin ziyareti sırasında, gerekli kriterleri yerine getiren firmaların Türkiye'den AB'ye süt ve et ürünü ihraç edebildiğini bildirdi. Süt ve ette AB ile daha da yakınlaşabilmek için Brüksel'de bir SETBİR temsilciliği açacakları bilgisini veren Tezel, "Türk malı televizyonlarında film izleyen AB vatandaşları, yine Türk malı buzdolaplarını açtıklarında orada Türk malı süt ve et ürünleri bulabilirlerse hem Türkiye-AB ilişkilerinin daha üst seviyelere çıkacağına hem de Türkiye'nin AB üyeliğinin daha da mümkün hale geleceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

SETBİR heyeti, Brüksel'de Türkiye'nin diplomatik misyonlarının yanı sıra Avrupa Canlı Hayvan ve Et Ticareti Derneğini ziyaret ederek hayvan refahı konusunda görüş alışverişinde bulundu.

"AB ve Türkiye’de Mutlu Hayvancılık Projesi" çalışmalarının 30 Haziran 2020'de sona ermesi planlanıyor. Proje çerçevesinde Türkiye'de Edirne, Bursa, Balıkesir, Mersin ve Erzurum'da sınır geçiş ve gümrük kontrol noktaları ziyaret edilecek, buralardaki büyükbaş ve küçükbaş hayvan barınakları incelenerek hayvan taşımacılığı üzerine çalışmalar yapılacak.

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