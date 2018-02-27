Ses yalıtımı olmayan binaya ruhsat yok

TÜRKİYE’de son dönemde artan gürültü kirliliğinin olumsuz etkilerini en aza indirmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelik, yaşam konforuna önemli kazanımlar sağlıyor. Yönetmelikte, her türlü yapı, bina, tesis ve işletmede insanların maruz kalacağı binaların dışından veya içinden kaynaklanan gürültülerin, kişilerin yaşam konforuna, beden ve ruh sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirecek tüm kurallar ve standartlar detaylı olarak aktarılıyor. Ulaşım, sanayi ya da şantiye alanı gibi çevresel gürültülerin yanı sıra, yapı içinde oluşan komşu gürültüleri, darbe sesleri ve mekanik sistem sesleri gibi rahatsız edici her türlü gürültünün kontrol altına alınması ya da etkilerinin önlemler ile minimize edilmesi yeni yönetmelikte ele alınıyor. Bu önlemlerin uygulanmaması halinde ise yeni inşa edilen ya da tadilatı yapılan binalar ruhsat alamayacaklar.

YAŞAM KONFORU İÇİN

Knauf Insulation Genel Müdürü Emre Gürcan, yeni yönetmeliğin bir ihtiyaç olduğunu ve bu yönetmelik ile yaşam konforunun ve kalitesinin artacağını ifade etti. Son dönemde bir çok kişinin artan çevresel gürültüden ve komşu gürültüsünden şikayetçi olduğunu ifade eden Gürcan, sözlerine şöyle devam etti: “Günümüzde artık kimse rahatsız edici sesleri duymak istemiyor; insanlar özellikle konutlarındaki ve çalışma alanlarındaki yüksek gürültü seviyesinden olumsuz manada etkileniyorlar ve şikayetçi oluyorlar. Gürültünün yaşam alanlarındaki konforu bozan etkisini azaltmanın en önemli yolu da doğru ses yalıtımı uygulamalarıdır. Özellikle duvar ve döşemelerde alınacak önlemler ile bitişik yaşam alanlarından ve çevreden gelebilecek gürültü seviyesi minimize edilerek yaşam alanlarında yüksek konfora ulaşılabilir. Yürürlüğe girecek ‘Binaların Gürültüye Karşı Korunması’ yönetmeliği doğru şekilde uygulandığı takdirde, yüksek performanslı ses yalıtımı uygulamaları ile gürültünün etkilerini en az indirecektir. Özellikle duvar ve döşemelerden gelen komşu gürültüsü ile çevre gürültüsü, sorun olmaktan çıkabilir. Yaşam konforunu arttıracak bu yönetmeliğin uygulanması, bireylere kazanım sağlayacak. Yayımlanan yönetmeliğe göre, binalarda mekan içi gürültü sınır değerleri ve ses yalıtım sınır değerleri belirlenecek.”

DUVARLARA SES ÖNLEMİ

Emre Gürcan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Yönetmeliğe göre, mekanları ayıran duvarlar ses geçişini en aza indirecek şekilde yapılacak. Bu da duvar aralarında ses absorpsiyonu amacı ile kullanılan mineral yün kullanımını gereksinim haline getiriyor. Duvar kalınlığının artması ve mineral yün kullanımı, ses yalıtımı performansını arttıran en önemli etkenlerden. Isı yalıtımı amacı ile de kullanılan mineral yünler, ses yalıtımı açısından da duvarın sesi kesmesine önemli katkı yapıyorlar. Mineral yün seçiminde de en fazla dikkat edilmesi gereken konular, sağlığa dost olması, esnek olması, kalınlığının yeterli olması ve uygulama kolaylığıdır.”

YÜN YALITIM LEVHASI ÜRETİYOR

KNAUF Insulation olarak yaptıkları çalışmaları anlatan Emre Gürcan, “Ses yutumlama görevi olan yüksek performanslı mineral yünleri üretiyoruz ve ses yalıtımı sağlayan doğru sistemlerin oluşturulmasında teknik danışmanlık sağlıyoruz. Dünya genelinde edindiğimiz geniş tecrübeyi sektör paydaşlarımızla da paylaşarak doğru sistemler oluşturulmasını sağlıyoruz. Ayrıca ürünlerimizle sistem performansını yukarı çekmek için çalışıyoruz. Özellikle hafif bölme duvar içerisinde kullanılan mineral yün yalıtım levhalarımız, yüksek ses yutum değeri ile duvarın toplam ses yalıtımı değerini arttırmasının yanında kullanıcı ve uygulayıcı açısından da birçok avantaja sahip durumda. Bu alanda yapılan çalışmalar çok önemli” şeklinde konuştu.