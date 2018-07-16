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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
16.07.2018 - 09:36, Son Güncelleme:

Ses kayıtları ortaya döküldü dericiler birbirine girdi

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Ses kayıtları ortaya döküldü dericiler birbirine girdi

Yıllık 1.5 milyar doları aşan ihracatı ile önemli bir konumda olan deri sektörü ‘dolandırıcılık’ iddiaları ile çalkalanıyor. Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği’nin eski başkan ve yöneticisi ile bir fuar şirketi sahibinin karıştığı iddia edilen olaylar dizisi, ortaya dökülen ses kayıtları ile patlak verdi. Aralarında gizli anlaşma yaparak haksız kazanç elde etmekle suçlanan kişiler birbirleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Taraflar arasındaki kriz sürerken bu kez derneğin yeni yönetimi ihtarname çekerek, haksız olarak alınan 2 milyon lirayı aşkın paranın 1 hafta içinde iadesi istendi.

TÜRKİYE Deri Konfeksiyoncuları Derneği’nin (TDKD) Başkanı Musa Evin ile dernek yöneticisi Şenol Ayvaz geçen ay görevlerinden ayrıldı. İki ismin görevi bırakmalarının gerisinde ise, sektörü karıştıran bir dizi iddianın yer aldığı anlaşıldı. Hürriyet’in edindiği belge ve kayıtlara göre, geçen yıl 1.5 milyar dolar ihracat yapan sektörü karıştıran olaylar dizisi şöyle gelişti:

GİZLİ ORTAKLIK KURDULAR
Dericilerin en önemli organizasyonlarının başında fuarlar geliyor. Derneğin eski Başkanı Musa Evin ve eski yönetici Ayvaz, Antalya’da yapılan deri fuarı için Turan Gültürk’ün sahibi olduğu Artı Fuarcılık şirketi ile anlaştı. Dernek yönetimi, üyelere, fuara katılım için uygun fiyat belirleneceğini belirtti. Ancak, derneğin diğer yöneticilerinden habersiz, Musa Evin, Şenol Ayvaz, Mustafa Çakmak ile fuar firması sahibi Turan Gültürk arasında gizli bir ortaklık sözleşmesi yapıldı. 17 Mayıs 2016 tarihli bu sözleşmede, ortakların uymaları gereken hükümler de yer aldı.

500 BİN DOLARLIK CEZAİ ŞART
Sözleşmeye, 500 bin dolarlık cezai şart maddesi de eklendi. Ancak durum bir süre sonra derneğin başka yöneticilerinin dikkatini çekti. Yapılan araştırmalar sonrası dernek üyelerinden yüksek bedeller alındığı, bazı üyelerden herhangi bir ücret alınmadığı, haksız bir biçimde toplanan paraların da gizli sözleşme yapan isimler arasında bölüşüldüğü anlaşıldı.

SES KAYITLARI ORTALIĞA DÖKÜLDÜ
Durum ortaya çıkınca, gizli sözleşme yapan isimler de karşı karşıya geldi. Konu sektör firmaları içinde konuşulmaya başlayınca, gizli ses kayıtları elden ele dolaşmaya başladı. Durum böyle olunca ilk önce, gizli sözleşme yapan isimler birbirleri hakkında suç duyurusunda bulundu ve dava açtı.

KARŞILIKLI SUÇ DUYURULARI
Musa Evin ve Şenol Ayvaz ayrı ayrı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak, Gültürk hakkında “Tehdit”, “Şantaj” ve “Haberleşmenin gizliliğini ihlal” suçundan suç duyurusunda bulundu. Hürriyet’in ulaştığı Gültürk ise “Mağduriyet yaşayan taraf olduğumuzu söyleyebilirim. Ancak konu yargıya intikal ettiği için konuşmam doğru olmaz” demekle yetindi.

Ses kayıtları ortaya döküldü dericiler birbirine girdi

Turan Gültürk (solda) ve Musa Evin, birbirleri hakkında suç duyurusunda bulundu. 

VERDİĞİM PARAYI İSTEDİM
Musa Evin ise Hürriyet’e yaptığı açıklamada, ses kayıtlarına konu olan paranın Gültürk’e verdikleri para olduğunu belirtti. Evin, TDKD’nin gönderdiği ihtarnamenin henüz kendisine ulaşmadığını, hakkındaki suçlamaların ise gerçeği yansıtmadığını belirtti.

1 HAFTA İÇİNDE İADE EDİN
Taraflar arasındaki yargı süreci devam ederken geçen hafta önemli bir gelişme daha yaşandı. Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği, adına Mustafa Çakmak, Şenol Ayvaz ve Musa Evin’e hitaben bir ihtarname gönderildi. Dernek üyelerinin zarara uğratıldığı öne sürülen ihtarnamede, 1 haftalık sürede 1 milyon 25 bin TL ve 285 bin doların iadesi talep edildi. Dernek avukatı Av. Hikmet Ozan Öğüt’ün imzasını taşıyan ihtarnamede, söz konusu paranın iade edilmemesi halinde, üç isim hakkında savcılığa, “Güveni kötüye kullanma” ve “Nitelikli dolandırıcılık” suçlaması ile suç duyusunda bulunulacağı bildirildi.

 

 

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