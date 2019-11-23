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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
23.11.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

Servis sürücülerine 1 buçuk milyon para cezası

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Servis sürücülerine 1 buçuk milyon para cezası

İstanbul Valiliği, 16 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında servis sürücülerine yönelik gerçekleştirilen denetimlere ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "İstanbul’daki toplam 5 bin 192 denetim neticesinde 3 bin 887 adet cezai işlem uygulanmış olup 1 milyon 571 bin 196 lira para cezası kesilmiştir" denildi.

İstanbul Valiliği, 16 Ekim - 15 Kasım tarihleri arasında servis sürücülerine yönelik gerçekleştirilen denetimlere ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, toplam 5 bin 192 denetim yapıldığı aktarıldı. Denetimler neticesinde servis sürücülerine toplamda 1 milyon 571 bin 196 lira para cezası kesildiği belirtildi.
Açıklamanın tam metni ise şöyle:

"Bu yıl İstanbul’da resmi ve özel olmak üzere toplam 7 bin 060 okulumuzda, 2 milyon 819 bin öğrencimiz eğitim-öğretim görmektedir. İlimizdeki öğrencilerimizin okula ulaşımlarında toplam 18 bin 846 servis aracı hizmet vermektedir. Öğrencilerimizin ulaşım ve güvenliklerinin sağlanması konusunda polis ve jandarmamız denetimlerini aralıksız sürdürmektedir. 16 Ekim - 15 Kasım 2019 tarihleri arasında görev-sorumluluk bölgeleri itibariyle; İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Polis Sorumluk Bölgesi’nde servis aracı ve sürücülerine yönelik yapılan 4 bin 547 denetim neticesinde 3 bin 802 adet cezai işlem uygulanmış olup 1 milyon 542 bin 538 lira ceza kesilmiştir. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Jandarma Sorumluk Bölgesi’nde servis aracı ve sürücülerine yönelik yapılan 645 denetim neticesinde 85 adet cezai işlem uygulanmış olup 28 bin 658 lira ceza kesilmiştir. İstanbul’daki toplam 5 bin 192 denetim neticesinde ise, 3 bin 887 adet cezai işlem uygulanmış olup 1 milyon 571 bin 196 lira para cezası kesilmiştir. Öğrencilerimizi güvenli bir şekilde taşımak için belirlenen kurallara riayet eden servis şoförlerimize teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizin en güvenli ve en sağlıklı şartlarda taşınması için denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir."

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