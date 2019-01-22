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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
22.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Servetleri günde 2.5 milyar dolar arttı

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Servetleri günde 2.5 milyar dolar arttı

Küresel zengin-yoksul uçurumu artıyor. Her yıl Davos Zirvesi öncesi rapor açıklayan Oxfam’ın verilerine göre en zengin 26 kişinin serveti dünya nüfusunun en fakirini oluşturan 3.8 milyar kişi yani dünyanın yarısının servetine eşit. Ayrıca 2018 yılında en zenginler servetlerini günde 2.5 milyar dolar arttırdı.

Dünyanın en zengin ve etkili liderlerinin buluştuğu bugün başlayacak Davos Zirvesi öncesi İngiliz yardım kuruluşu Oxfam her yıl olduğu gibi bu yıl da küresel eşitsizlik raporunu açıkladı. Oxfam’ın raporuna göre milyarderlerin sayısı 2018’de 2 bin 208 kişiyle rekor düzeye çıktı ve 2017’de 42 kişinin serveti dünya nüfusunun en fakir 3.8 milyarının yani yarısının servetine eşitken bu rakam 2018’de 26 kişiye geriledi. Raporda, zenginlerin günde 2.5 milyar dolarlık servet artışı yaşadıklarına dikkat çekilirken, 2018 yılında milyarderlerin toplam servet artışının 900 milyar dolar olduğu belirtildi. Oxfam uzmanları küresel eşitsizliğin azaltılması için zenginlerden yüzde 0.5 oranında servet vergisi alınmasını önerdi. Bu oran sayesinde hiç okula gidemeyen 262 milyon çocuk eğitilebilir ve 3.3 milyon insanı kurtaracak sağlık hizmeti verilebilir. 

ETİYOPYA’NIN BÜTÇESİ

Oxfam’ın raporuna göre zengin yoksul uçurumundaki artış hızlandı. 2008 küresel krizinin üzerinden geçen 10 yılda milyarderlerin sayısı ikiye katlandı. Dünyanın en zengin kişisi ise 112 milyar dolarlık servetiyle Amazon sitesinin sahibi Jeff Bezos oldu. Bezos’un servetinin yüzde 1’nin Etiyopya’nın sağlığa ayırdığı bütçeye eşit olduğu ifade edildi. Raporda ayrıca Brezilya ve İngiltere gibi bazı ülkelerde en fakir yüzde 10’luk kesimin bütçelerine oranla zenginlere göre daha fazla vergi verdikleri de dikkat çekildi. 2015’ten bu yana en zengin yüzde 1’lik kesimin toplam servetinin dünyanın geri kalan yüzde 99’unun servetinden daha fazla olduğunu belirtilen raporda 2018 yılı zenginlerin daha zengin fakirlerin daha fakir olduğu bir yıl olarak nitelendirildi.

ÖFKE BÜYÜYOR

Zengin-fakir arasındaki uçurumun giderek büyüdüğünü belirten Oxfam Direktörü Winnie Byanyima, bu durumun aynı zamanda ‘öfkeye’ neden olduğuna dikkat çekti. Byanyima, hükümetlerin zenginlerden ve iş yerlerinden daha fazla vergi alması gerektiğini vurguladı. Gelişmekte olan ülkelerde 1970’li yıllarda yüzde 62 seviyesinde olan gelir vergisi oranları şu an yüzde 28 düzeyinde.

En zenginlerin servetinde yüzde 12’lik artış yaşanırken en fakirlerin serveti ise yüzde 11 azaldı. Böylece 2017 yılında 42 en zengin dünyanın en fakir yarısı olan 3.8 milyar kişinin servetini elinde tutarken 2018’de bu rakam 26’ya geriledi. 2016 yılında bu sayı 61 kişiydi. 2018 yılında her iki günde 1 milyarder yaratıldı. Oxfam, hükümetlerin, vergi kaçakçılığı ile mücadele ederek ve şirketler ve en zengin bireylerin serveti de dahil olmak üzere daha adil vergilendirme sağlayarak eşitsizliği azaltabileceklerine dikkat çekti.

En zenginlerin 7.6 trilyon dolarlık servetini vergi cenneti ülkelerde sakladığı belirtilen raporda bu durumun gelişmekte olan ülkelerin yılda 170 milyar dolar gelirden mahrum kalmalarına neden olduğu kaydedildi.

Servetleri günde 2.5 milyar dolar arttı

Servetleri günde 2.5 milyar dolar arttı

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