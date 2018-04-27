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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
27.04.2018 - 09:38, Son Güncelleme:

Servetine bir günde 12 milyar dolar ekledi

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Servetine bir günde 12 milyar dolar ekledi

Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, servetine servet katmaya devam ediyor. Bezos, şirketin beklentilerin üzerinde gelen satışları sayesinde bir gün içerisinde 12 milyar dolar daha zenginleşti.

Amazon'un açıklanan birinci çeyrek bilançosunda 49.96 milyar dolar olması beklenen net satışları, 51.04 milyar dolar olarak gerçekleşince şirket hisselerinde de sert bir yükseliş yaşandı.

Bilanço açıklandıktan kısa bir süre sonra Amazon hisseleri, günlük yüzde 4'lük kazandına, seans sonrası işlemlerde yüzde 6.3 daha ekledi ve 1614 dolara çıktı. Bu yükseliş Bezos'un Bloomberg Milyarderler Endeksi'ndeki zirve pozisyonunu daha da güçlendirdi.

134 MİLYAR DOLARLIK SERVET
Son gelişmelerle birlikte Amazon'nun kurucusu Bezos, servetine 12 milyar dolar daha ekledi ve toplam 134 milyar dolara ulaştı.

Bezos'u 91.1 milyar dolarla Microsoft'un kurucusu Bill Gates izlerken, Warren Buffett 84.6 milyar dolarla üçüncü, Bernard Arnault 73.5 milyar dolarla dördüncü, Facebook2un kurucusu Mark Zuckerberg ise 72 milyar dolarla beşinci sırada yer alıyor.

 

 

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