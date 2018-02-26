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Serveti 7 milyar dolar eridi! Avrupa'nın en zengini değişti

Hürriyet Haber
26.02.2018 - 15:52 | Son Güncelleme:

İspanyol tekstil devi Inditex'in sahibi Amancio Ortega, şirket hisselerinin son 3 yılın en düşük düzeyine gerilemesi nedeniyle Cuma günü 4.3 milyar dolar, yıl başından itibaren ise 7 milyar dolar kaybetti. Ortega küresel milyarderler sıralamasında 3 sıra birden düştü ve Avrupa'nın en zengini de değişti.

Zara, Bershka, Pull & Bear gibi markalarının sahibi Inditex hisseleri son 3 yılın en düşük seviyesine geriledi. 2017 sonunda doğru 36 euro civarında işlem gören İspanyol tekstil devinin hisseleri 23 Şubat Cuma günü yüzde 7 değer kaybederek 25 euroyu gördü.

KISA SÜRELİ DÜNYANIN EN ZENGİNİ OLMUŞTU

2017 yılını 75 milyar doların üzerindeki servetiyle dünyanın en zengin 4. kişisi olarak tamamlayan Inditex'in sahibi Amancio Ortega da hisselerdeki düşüş nedeniyle 7 milyar doların üzerinde kaybetti. Ortega, geçen yıl ağustos ayında 85 milyar dolara dek çıkarak kısa süreliğine dünyanın en zengini de olmuştu.

Forbes'ın haberine göre Ortega 4.3 milyar dolar düşüşle birlikte 67.8 milyar dolarla milyarderler sıralamasında 7. sıraya geriledi.

AVRUPA'NIN EN ZENGİNİ DE DEĞİŞTİ

Ortega, düşüşle birlikte Avrupa'nın en zengini unvanından da oldu. Forbes milyarderler listesinde 75.1 milyar dolar serveti olan Fransız iş adamı Bernard Arnault zirveye çıktı. Arnault, aynı zamanda dünya listesinde de 4. sıraya yükseldi.

68 yaşındaki milyarder Dior, Bulgari, Kenzo, Tag Heuer, Hublot, Don Perignon gibi çok çeşitli ürün gamlarındaki pek çok markadan oluşan ve dünyanın en büyük lüks tüketim grubu olan LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE'nin başında bulunuyor.

 

Etiketler: Amancio Ortega zengin , en zenginler
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