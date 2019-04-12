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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
12.04.2019 - 07:42, Son Güncelleme:

Sermaye Piyasası Kurulu toplandı, 19 siteye erişim engelleme kararı aldı

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
Sermaye Piyasası Kurulu toplandı, 19 siteye erişim engelleme kararı aldı

Sermaye Piyasası Kurulu, yasa dışı forex işlemi yapan 19 internet sitesine erişim engellenmesine ilişkin karar aldı.

Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye’de izni olmayan yasa dışı şekilde forex işlemi yapan internet sitelerine erişimin engellenmesi için karar aldı.

Sermaye Piyasası Kurulu dün toplandı. Toplantı sonucunda Türkiye’de bulunan yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırdığı belirlenen internet sitelerine ilişkin erişimin engellenmesi talep edildi.

İŞTE O SİTELER:

https://www.klasfx20.com

https://www.klasfx21.com

https://asforex2.com

https://www.adminmarkets9.com

https://www.adminmarketsgiris3.com

 https://galafx10.com

http://galaforextr.com

https://www.karkapital7.com

https://www.trendfx4.com

https://fbs-trk.trade

http://fxoro6.com

https://www.lordfx3.com

https://www.megakapital2.com

https://www.uzmanfx3.net

http://www.invests360.marketing

https://www.destekfx1.com

https://www.liberalfx4.com

https://www.limitmarkets2.com

https://www.hizlifx1.net

İŞTE SERMAYE PİYASASI KANUNU’NDAKİ O MADDE

(4) (Ek fıkra: 690 sayılı KHK’nın 67 nci maddesi ile) (Değişik fıkra: 28.11.2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 111 inci maddesi ile) Kuruldan izin alınmaksızın kitle fonlama platformları aracılığıyla halktan para toplandığına veya Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem ve kaldıraçlı işlemlerle aynı hükümlere tabi olduğu belirlenen türev araç işlemleri yaptırıldığına ilişkin bilgi edinilmesi halinde, Kurulun başvurusu üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, ilgili internet sitesine erişimi engeller.

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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