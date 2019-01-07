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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
İHA
07.01.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

SERKA, 33 Milyon mali destek sağlayacak

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SERKA, 33 Milyon mali destek sağlayacak

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), 33 milyon bütçeli iki mali destek programı için teklif çağrısına çıktı.

AĞRI, Ardahan, Iğdır ve Kars’ta faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı, mali destek programlarına bu yıl da devam edecek. Ajans 33 milyon bütçeli iki mali destek programı için teklif çağrısına çıktı. Teklif çağrısını Ajans’ta düzenlediği basın toplantısında duyuran SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven, KOBİ’ler ile kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik olarak mali destek sağlayacaklarını söyledi.

Bölge illerinde turizm sektörüne yönelik bugüne kadar önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Güven, 2019 yılında da turizme yönelik desteklerin devam edeceğini ifade ederek, şöyle şöyle devam etti: “TRA2 Bölgesi’nde faaliyette bulunan KOBİ’ler ve yeni girişimcilere yönelik olarak tasarlanan, 8 Milyon bütçeli “Turizm Yatırımlarının Desteklenmesi Programı” ile Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde turizm sektörünü destekleyeceğiz. Programın amacı; Kış, doğa ve kültür turizmi sektöründe yeni yatırımların teşvik edilmesi ve mevcut turizm işletmelerinin rekabet güçlerinin arttırılmasıdır. Söz konusu program çerçevesinde proje başına azami 600.000 TL ve toplam proje bütçesinin yüzde 50’sini geçmeyecek şekilde mali destek sağlayacağız.”

Genel Sekreter Güven, ikinci mali desteğin de kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik olacağını belirterek, “2019 yılı içerisinde kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, mahalli idareler ile 5355 sayılı kanun kapsamındaki mahalli idare birliklerine yönelik olarak 25 Milyon bütçeli Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı-04”ü uygulayacağız. Bu programın amacı ise, kadın ve gençlerin sosyal imkânlara erişimlerinin sağlanması, beşeri sermayelerinin geliştirilmesi, yaşam kalitelerinin artırılması ve bölge kış, doğa ve kültür turizmi altyapısının geliştirilerek katma değerin yükseltilmesi yoluyla bölgedeki sosyal ve ekonomik refahın artırılmasıdır. Başarılı bulunan projelere, azami 1.500.000 TL’yi ve toplam proje bütçesinin % 75’ini geçmeyecek şekilde mali destek sağlayacağız” diye konuştu.

Güven, programların duyurulması, farkındalık oluşturulması ve projelerin hazırlanması amacıyla Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı’da bilgilendirme ve eğitim toplantıları düzenleneceğini kaydetti. Güven, programlara başvuruların 8 Mart 2019’da sona ereceğini söyledi.

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