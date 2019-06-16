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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
16.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Serinlemenin uygun yolları

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Serinlemenin uygun yolları

YAZ aylarının gelmesiyle birlikte klimalar ve vantilatörler çalışmaya başladı. Devir tasarruf devri olunca “Daha ucuza nasıl serinlenir” sorusu da gündemden düşmüyor. Klima kadar pahalı olmayan ancak neredeyse klimalar kadar iyi serinleten yeni teknolojiler tüketicilerin hedefinde. Özellikle soğuk buharla ortamı serinleten yeni nesil vantilatörler bu yazın trendlerinde ilk sırada geliyor. Hem daha az elektrik harcıyorlar hem de fiyatları klimalara göre çok daha düşük. Klimaların satış fiyatı 3 bin liradan başlarken, yeni nesil vantilatörler 500 liradan başlayan fiyatlarla mağazalarda yer alıyor. Biz de burada yola çıkarak soğuk hava üfleme özelliğine sahip yeni nesil serinleticileri araştırdık...

ÜÇ CİHAZ YERİNE GEÇİYOR

İşin içinde hava olunca ilk akla gelen markaların başında Dyson geliyor. Şirketin yeni modeli ise ‘Dyson Pure Hot+Cool’ oldu. Bu modelin satış fiyatı diğer modellere göre biraz yüksek gibi gelebilir. Ancak model, soğutma, hava temizleme ve ısıtma cihazı işlerini görüyor. Yani 3 cihazın yerine geçiyor. Kendine özgü bir tasarıma sahip olan modelde pervaneler yerine uçak motoru tasarımını bulunduran bir sistem yer alıyor. Air Multiplier teknolojisi sayesinde hem havayı serinletirken, hem de temizlenmiş ve soğutulmuş havayı odaya dağıtıyor. Model, akıllı özellikleriyle dikkat çekiyor. Hava kirliliği seviyesini otomatik olarak algılıyor ve havayı kirleten küçük maddeleri filtre sistemine hapsediyor. Saniyede 290 litreden fazla temiz hava üretiyor. 350 derece salınımla odanın her yerinde sizi soğutmak için havayı karıştırıyor ve dağıtıyor. Üzerindeki ekrandan da havanın kirlilik oranı takip edilebiliyor. Dyson Link uygulamasıyla modeli evde veya uzaktan kontrol etmeniz sağlanıyor. 4 bin 499 TL

PERVANELERİ ÖZEL TASARLANDI

Simfer hava soğutuculu vantilatör kategorisinde ‘HSD 1800’ modeliyle bulunuyor. Özel olarak tasarlanmış pervaneleri ve salınım özelliği sayesinde model maksimum alanı serinletebiliyor. Buna ek olarak bal peteği tasarımlı filtresi ve su devir sistemiyle performansı yüksek bir serinletme sunabiliyor. Buna ek olarak modelde Hepa filtre ve 10 saate kadar programlama özellikleri Simfer’in bu modelinde yer alıyor. 689 TL

HAVA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Raks’ın ‘Boreas 13’ modeli soğuk buhar üfleme özelliğine sahip cihazlar arasında öne çıkıyor. Modelin diğerlerinden en büyük farkı ise bal peteği filtresiyle hava temizlemesi. 10 litrelik su tankına sahip olan cihaz, 4 farklı yöne soğutma işlemi gerçekleştirebiliyor. Ayrıca modelin iyonizer ve nemlendirme özelliklerine sahip olduğunu da belirtelim. 1.000 TL

VÜCUT ISISINA GÖRE ÇALIŞIYOR

Fakir’in geliştirdiği Thyra, farklı teknolojisiyle ön planda. Üzerinde kızılötesi bir ısı sensörü bulunan model, ortamda 2 metre uzaklıktaki bulunanların vücut ısısını tespit ediyor ve buna göre rüzgarın şiddetini ayarlıyor. Örneğin; model uyuduğunuzu algılıyor ve buna göre 4 mod arasında uykuyu seçerek, rüzgarın şiddetini azaltıyor. Ayrıca modelin tasarımıyla da dikkat çektiğini paylaşalım. 849 TL

HEPA FİLTRELİ

Dikkatimizi çeken modellerden bir diğeri Alf’in ‘Epiv 01’ modeli oldu. Hep filtresi sayesinde havadaki toz partiküllerini topluyor ve bunların havadaki dolaşımına izin vermiyor. Normal, doğal ve uyku olmak üzere 3 modu var. 5.5 litrelik nemlendirici haznesindeki suyu saat 200 gram olarak bulunduğu ortama veriyor. Bu sayede soğutma işlemi gerçekleştiriyor. Zamanlama özelliğiyle uyurken de rahatlıkla çalıştırabilirsiniz. 649 TL

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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