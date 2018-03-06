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Şerefiye almak hakkımız

EKONOMİ SERVİSİ
06.03.2018 - 23:01 | Son Güncelleme:

TÜRK Hava Yolları’nın (THY), 2017 yılında esas faaliyet karında 1 milyar doları geçti. Geçen yıl 11 milyar dolar gelir elde eden, net karını 223 milyon dolara ulaştıran THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, geride kalan yılın performansını değerlendirirken “2017’yi, 2016’yı unutacak, 2015’i hatırlatacak, 15 yıllık muhteşem ivmemize yakışacak bir şekilde yaşamak istiyorduk. 2017 yılını başımız dik, alnımız açık kapattık” ifadelerini kullandı.

İşler zorlu gittiğinde B planlarını devreye aldıklarını söyleyen Aycı, “2018’e de çok umutlu bakıyoruz. Tüm zamanların en iyi ocak ayını geride bıraktık. Şubat ayıda iyi geçti. Martta böyle giderse çok uzun bir aradan sonra yaşadığımız en iyi ilk çeyrek olacak” açıklamasını yaptı.

YOLCUSUZ 12 SAAT

Yeni havalimanına taşınmanın maliyetinin 650 milyon doları bulacağını açıklayan İlker Aycı, bu maliyeti THY iş ortaklıkları üzerinden oluşturacağı şerefiye değerleri ila karşılamayı planladıklarını anlattı. Yeni havalimanında ‘free shop’ geliri üzerinden pay almak istediklerini, üstelik istedikleri rakamın atla deve olmadığını ifade eden Aycı, “Büyük değer katıyoruz, bunun karşılığını almalıyız” dedi.

Yeni havalimanı için tüm planlama ve stratejilerinin hazır olduğunu anlatan İlker Aycı, yeni havalimanı operasyonunda yüzde 100 randımanla çalışmaya başlamalarının 2-3 gün sürebileceğini belirtti.

İlker Aycı, “Hayalimiz sadece yolcu taşıyarak bilet satarak para kazanmak değil. THY iş ortaklıkları üzerinden oluşturacağı şerefiye değerleri ile kuracağı ortaklıklarda alacağı şerefiye bedelleri ile kendi kendini finanse edecek matematiği oluşturacak güce sahip. Yeni bir havalimanına gidiyoruz, ölçeklerimiz büyüyor dolayısıyla da ortaklıklarımızı yeniden konuşmamız lazım. Orada yeni bir dünya ve ölçek var. Yer hizmetleri, yakıt, kargo ve yeme – içmede ortaklıklarımızı yeni boyuta taşıyoruz. Taşınmayı da öz kaynaklarımızla yapmıyoruz” dedi.

EN DOLU ARALIK AYI

İlker Aycı, Türk hava Yolları’nın 2017 performansını şöyle anlattı:

Turizmdeki toparlanmayla beraber, taşıdığımız yolcu sayısı yüzde 9.3 artarak 68.6 milyona çıktı. Aralık ayında yüzde 79.7 ile tarihinin en yüksek aralık ayı doluluk oranına ulaştık.

- 2017 sonu itibariyle yolcu sayısını 68.6 milyon olarak gerçekleştirdik. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda yüzde 10.4, dış hatlarda yüzde 8.4 oldu. Bu yılın sonunda yolcu hedefi 74 milyon. 2019’a 80 milyon yolcu hedefi ile gidiyoruz.

121 ülkede 300 noktaya sefer icra eder konuma geldi. 2018 yılı içerisinde açılması planlanan 5 yeni hat ile birlikte toplam sefer icra edilen nokta sayısı 305’e, ülke sayısı 122’ye ulaşacak.

- Turkish Cargo, dünyanın en hızlı büyüyen kargo şirketlerinden biri oldu. Kargo hacmi, yüzde 25.5’lik büyümeyle 1.1 milyon tona çıktı. Kargo gelirleri yüzde 32 arttırarak 1.3 milyar dolara ulaştı.

2018 için en önemli adımlarımızdan biri Yeni Havalimanına geçiş süreci oluşturacak. Yeni evinde daha da iyi hizmet verebilme adına, SATS ikram şirketiyle görüşmelere devam ediliyor. Do&Co’da ‘soft landing’ (yumuşak iniş) nasıl yapabiliriz diye bakıyoruz.

- Uluslararası açılımlar önemli. Çin ve Hindistan ile ilgili planlarımız var. 2018 yılında JV projeleri çalışmaları devam edecek. Başta Uzak Doğu bölgesi olmak üzere Kuzey Amerika, Orta ve Güney Amerika Bölgelerinde stratejik partner havayolları çalışmalarımız sürecek. Yeni havalimanın da avantajını kullanıp etkin bir rekabet üstünlüğü sağlayacağız.

Etiketler: İlker Aycı , THY , gazetehaberleri
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