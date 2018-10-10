Serdar İnan’ın malvarlığına tedbir konuldu
İNANLAR İnşaat patronu Serdar İnan ile ilgili İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği yeni bir karar verdi.
24 Eylül tarihli kararda, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca FETÖ/pyd silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruştırma kapsamında, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan şüpheli Serdar İnan hakkında tüm malvarlığına tedbir konulmasına karar verildi” denildi.
Geçen yıl FETÖ operasyonunda da gözaltına alınıp bırakılan Serdar İnan önce yurtdışına kaçtı iddiaları ile gündeme gelmişti. Daha sonra sosyal medya üzerinden açıklama yapan İnan, 53 yıldır faaliyet gösteren İnanlar İnşaat’ın kapısına kilit vurulduğunu belirtmişti.
15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ertesi günü şirketinin kaderinin değiştiğini ve FETÖ üyeliği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra şirketin maddi-manevi yıkıma uğradığını belirten Serdar İnan, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: “İnanlar’ın 150 milyon TL ödenmiş sermayesi vardır ve elindeki malların değeri bu zan olmaz ise yaklaşık 300 milyon değerindedir. Arabam teknem dahil şirketin tüm varlıkları Türkiye’dedir. Şirketimizin malvarlığı rahatlıkla borçlarının kapanmasını sağlayacak seviyededir. Bu sebeple şirketimizin üzülerek iflasını istiyorum, ilgili resmi makamlardan ricam işlemlerin bu yönde yapılmasıdır, böylece hak sahipleri alacaklarını rahatlıkla alabileceklerdir.”
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