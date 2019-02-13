Serdar Bilgili ABD'de otel satın aldı
İş adamı Serdar Bilgili ve iki ortağı, Doğuş Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk'in de ortak olduğu Raleigh Otel'i 103 milyon dolara aldı.
Bilgili Grubu, Manhattan 5. Cadde’deki Gucci binası yatırımından 6 ay sonra, Tommy Hilfiger ve Doğuş Holding’in sahibi olduğu Miami’nin ünlü oteli Raleigh Otel’i de 103 milyon dolar karşılığında satın aldı. Bilgili Grubu, satın almada Deutsche Finance ile SHVO ile ortaklık yaptı. Bilgili Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili, South Beach’teki havuzuyla ünlü olan oteli satın almaktan mutluluk duyduklarını açıkladı.
Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili “Amerika’da yaptığımız ikinci yatırımımız dolayısıyla Deutsche Finance ve SHVO ile olan ortaklığımızı pekiştirdiğimiz için oldukça heyecanlıyız. New York’taki ilk binamızı satın almamızdan sadece 6 ay sonra böylesine bir yatırım sürecini daha sonlandırarak, önemli bir başarı sağladık. Türkiye’deki ekibimizle birlikte sadece ülkemizde değil, uluslararası gayrimenkul piyasasında da özel projeler geliştirmeye devam ederek, bu sektörün önde gelen şirketleri arasına katılacağız.” dedi.
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