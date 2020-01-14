Serbest tüketiciye tasarruf fırsatı

Tüketicilerin kendi elektrik tedarikçilerini seçerek ortalama yüzde 10-15 civarında tasarruf sağladığı serbest tüketici tarifesinde geçtiğimiz dönemde 5 milyon aboneye kadar yaklaşılmıştı. Ancak 2018’de tedarik şirketleri zarar ettikleri gerekçesi ile tüketicileri sistemden tek taraflı olarak dışarı atınca ve bu sayı 130 bine kadar geriledi. Tüketiciler ise tedarik şirketlerinin bu tavrından dolayı yeni sözleşme imzalamaya çekimser yaklaşıyordu.



FİYAT ARTIŞI ETKİLİYOR



2020 itibariyle serbest tüketici pazarında yeniden bir hareketlenme beklediklerini ifade eden Encazip.com’un kurucusu Çağada Kırım, “Serbest tüketici tarifesi ile ticarethanelerdeki tasarruf imkanı yıllık yüzde 30’u buluyor. Şu an yapılan sözleşmelerde ise firmalar tüm konut dahil abonelere yıl boyunca zamlardan etkilenmeme garantisi veriyor. Elektrik faturalarının arttığı son günlerde bu tasarruf imkanı oldukça önemli bir duruma geldi. Bu yıl yaşanacak olası fiyat artışlarından etkilenmek istemeyen çok sayıda tüketicinin bahar döneminden itibaren serbest tüketici tarifesine geçmesini bekliyoruz. Şu an sayı çok geriledi ama şimdi serbest tüketici tarifesinde 15 yılda alınan yolu bir yılda alacağımızı düşünüyorum. Yıl sonuna kadar hızla 5 milyon aboneye ulaşacağız” diye konuştu.



TEK TARAFLI FESİH YOK



“2017’nin sonunda elektrik fiyatlarında yaşanan artış sonrasında tedarikçi firmalar tüketicilere elektriği zararına satmaya başladı. Durum böyle olunca tedarikçiler tüm sözleşmeleri tek taraflı fesh etti. Tüketiciler için bu çok olumsuz bir durum oldu. Sonuç olarak kendilerine taahhüt edilen fiyattan hizmet alamadılar” dedi. O dönem tedarikçi firmaların serbest tüketici tarifesine tüketicileri çekmemesinin oldukça zor olduğunu belirten Kırım, “Sözleşmelerde ıslak imza zorunlulu vardı. Ona rağmen 5 milyon müşteriye kadar ulaştık. Ardından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yağılan düzenlemelerle bu sözleşmelerin içerikleri tüketici lehine değiştirildi. Artık tedarikçi firmalar keyfi olarak müşterileri portföylerinden atamayacaklar. Islak imza zorunluluğu kalktığı için online sözleşmelerle çok kolay bir şekilde serbest tüketici tarifesine geçilebiliyor” diye konuştu.

5 MİLYAR TL’Yİ BULABİLİR



ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) aldığı kararla serbest tüketici limitinin 2020 yılı için 80 liraya düşürüldüğünü aktaran Çağada Kırım, “Şu anda piyasada en çok 170 lira ile 250 lira arasında aylık fatura ödeyen tüketiciler tedarikçi değiştiriyor. Ancak limitin aşağı çekilmesi ile 15 milyon konut abonesi bu kapsama girdi. Bu ticarethanelerle birlikte 25 milyonu aşıyor. Bu tarife tedarikçiler arasında rekabet ortamı oluşturup fiyatları ciddi derecede aşağı çekiyor. Yapılan hesaplamalara göre Türkiye’de serbest tüketici tarifesi daha aktif kullanılırsa buradan oluşacak tasarruf miktari 5 milyar lirayı aşıyor.