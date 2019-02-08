Seralara devlet eli

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSeralara devlet eli
GeriEkonomi Seralara devlet eli
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
08.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Seralara devlet eli

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Seralara devlet eli

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün Ziraat Bankası’nın sera yatırımlarını destekleyeceği Hazine sübvansiyonlu düşük faizli kredi paketini açıklayacağını belirterek, devletin de sera yatırımları içinde sahada olacağını dile getirdi.

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) 2’nci Delegeler Çalıştayı toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Domates, biber, patlıcan. Türkiye, ihracatçı bunu mu konuşacak. Stokluyor, bilmem ne yapıyor. Hangi saikle yapıyor olursa olsun 82 milyonun mutfağını cebini kastediyorsa kesinlikle kabul edilebilir değil. Ziraat Bankası bugün Antalya’da detaylarını paylaşacak. Düşük faizli Hazine sübvansiyonlu kredilerle dönüşümü çok kısa sürede tamamlayacağız” dedi.

Albayrak, dün katıldığı toplantıda, gıda enflasyonu için adımların atılmaya başlandığını dile getirerek şöyle konuşu: “Tüm bu yaşanan süreçte fırsatçılıkla hareket eden, milletin cebindeki parasını pul etmesine sofrasına el uzatmasına izin vermeyeceğiz. Belediyelerle birlikte kaynağından sebze ve meyveleri alarak büyükşehirlerde maliyetine sunacağız. Önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Domates, biber, patlıcan, bu ay sivri biber ne olur? Türkiye, ihracatçı bunu mu konuşacak? Stokluyor, bilmem ne yapıyor. Hangi saikle yapıyor olursa olsun, fırsatçılık ve siyasi seçim gündemini de fırsata çevirmek için siyaset üstü bir akılla yönetilmesiyle 82 milyonun mutfağını, cebini kastediyorsa kesinlikle kabul edilebilir değil. Yakından takip ettiğimiz ticaret ve tarım son gelen bilgiler çok enteresan şeylerin döndüğünü gösteriyor en ağır adımlar da atılacak. Devletin olduğu ortamda hiçbir sorun çözümsüz değil.”

ZİRAAT’TEN DESTEK

Hal yasasıyla süreçlerin altyapısının güçleneceğini söyleyen Albayrak, ayrıca seracılığa Ziraat Bankası’nın vereceği desteğin de müjdesini verdi. Albayrak, “Bankalar Birliği başkanımız da burada. Antalya’da yarın (bugün) detaylarını paylaşacak. Yeni yatırım ve dönüşüm süreciyle alakalı anons yapalım. Modern seracılık altyapısının dönüşümünü sağlayacağız. Şu anda seraların yüzde 90’ından fazlası iptidai, iki rüzgarda yıkıldı, artık bunlar olmayacak. Verimliliğin de arttığı için yatırım geri dönüşümü çok kısa. İnanılmaz cazip, gerek teşvikler gerek izinlerle hayata geçmesi hızlı. Nisan, mayıstan itibaren iklim koşullarıyla çabuk hayata geçebilecek bir alan” dedi.

Albayrak, Antalya’da hortumdan 2 bin dönüm seranın etkilendiğini ancak ilde 50 bin dönüm sera olduğunu kaydederek, şunları söyledi: “Türkiye’de binde 8 bir alan etkilenmiş, birileri kıyameti koparıyor. İşte bu tip olayların önüne geçmek için, seracılığın kış aylarında ekonomiye enflasyona vatandaşın mutfağına bir daha öyle etkide bulunmaması için paket açıklayacağız. Ziraat tarafından düşük faizli Hazine sübvansiyonlu kredilerle dönüşümü çok kısa sürede tamamlayacağız. Seralarla ilgili yaşanan ruhsat sorunun da bakanlıklarla mutabık kaldık hallettik.”

SAHADA OLACAĞIZ

Ayrıca jeotermal ısıtmalı seracılığı da destekleyeceklerini kaydeden Albayrak, “Ülkemizde jeotermal ısıtmalı seracılık organize bölgeleri oluşturacağız. Altyapıyı tamamlayacağız. Yatırımcılar bu bölgelerde kuracakları seralarla bu kredilerle geri dönüş alacak. Jeotermal kaynaklardan yararlanacak sera bölgeleri, yatırım kredileri işletme kredilerinde kredi limitlerinde daha yüksek artışa gideceğiz. Ziraat Bankası açık şekilde ortaya koyacak. Bu paketin yanında bir önemli adım da biz atıyoruz. Özellikle seralara kamu olarak stratejik bir yatırım yapılanmasına girip biz de yatırımlarda olacağız. Gerek teşvik gerek kapasite devletin olması gerektiği oranda piyasanın sağlıklı yürümesi için sahada olacağız” dedi.

POLYANNACI DEĞİLİZ AMA GERÇEĞİ DE SÖYLERİZ

BAKAN Albayrak, her geçen ayın bir öncekinden iyi olacağını belirterek, şunları söyledi: “Çok net ifade ediyoruz göreceksiniz şubat mart nisan ve mayıs aylarıyla birlikte reel sektörün likidite açısından çok daha rahatladığı eylül ekimde başlayan sıkıntılardan kurtulmaya başladığı döneme şahitlik edeceğiz. Her ay öncekinden iyi olacak. Türkiye’nin başını öne eğecek hiçbir sıkıntısı yok. Polyannacı değiliz ama gerçeği de doğru koyacağız.”

ÇÖZÜM BEKLEYEN 7 SORUN

TİM Başkanı İsmail Gülle, 2018 Ekim’inde ilkini yaptıkları Delegeler Çalıştayı’nda ihracatçıların cephenin en önündeki askerler olduklarını dile getirerek kazandırılan her doların değerinin de farkında olduklarını söyledi. Gülle, “Finansala erişim başta olmak üzere sorunlarımız arasında sizin bilmediğiniz bir sorunumuz yoktur. Kritik hususlarda sizin dokunuşlarınıza ihtiyacımız var. İvme kazanmamız için alacağınız kararlar kritik” diye konuştu. Gülle, ihracatın çözüm bekleyen sorunlarını şöyle sıraladı:

1-Finansman: Bankalarda, kredi faizlerinde artış, teminat küçültmesi gibi uygulamalar var. İhracata verilen destekler Eximbank ve kamu bankaları kanalıyla artırılmalı.

2-Kârlılık: Önümüzdeki en büyük engel, maliyet enflasyonu. Kâr korunmalı ki, bu kârlılık üretimi, istihdamı ve ihracatı sürdürülebilir kılsın.

3-Küresel marka satın alma: Mevzuatın, teşvik sisteminin ihracat gücü olan markaları daha kolaylıkla satın alabilecek şekilde ihracatçı
desteklenmeli.

4-KDV: Firmaların KDV imkanına kavuşmaları, finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına da büyük imkan sağlayacak.

5-Yeşil Pasaport: Yeşil pasaport hakkının 2 yıldan 3 yıla çıkarılması kritik önemde.

6-İş mahkemeleri: İş mahkemelerinde davaların ezici bir kısmı ihracatçı aleyhine
sonuçlanıyor.

7-Lojistik ve ticaret merkezi: Bu yönde atılacak adımların en büyük destekçisi ihracatçı.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Kurum: Her ilimize en az bir millet bahçesi yapma hedefiyle yola çıktık

Bakan Pekcan Davos temaslarını değerlendirdi

Almanya’da saksıda gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

Gurbetçi olarak geldi! "Made in Turkey" imzasını dünyaya tanıtıyor