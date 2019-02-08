Seralara devlet eli

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) 2’nci Delegeler Çalıştayı toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Domates, biber, patlıcan. Türkiye, ihracatçı bunu mu konuşacak. Stokluyor, bilmem ne yapıyor. Hangi saikle yapıyor olursa olsun 82 milyonun mutfağını cebini kastediyorsa kesinlikle kabul edilebilir değil. Ziraat Bankası bugün Antalya’da detaylarını paylaşacak. Düşük faizli Hazine sübvansiyonlu kredilerle dönüşümü çok kısa sürede tamamlayacağız” dedi.

Albayrak, dün katıldığı toplantıda, gıda enflasyonu için adımların atılmaya başlandığını dile getirerek şöyle konuşu: “Tüm bu yaşanan süreçte fırsatçılıkla hareket eden, milletin cebindeki parasını pul etmesine sofrasına el uzatmasına izin vermeyeceğiz. Belediyelerle birlikte kaynağından sebze ve meyveleri alarak büyükşehirlerde maliyetine sunacağız. Önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Domates, biber, patlıcan, bu ay sivri biber ne olur? Türkiye, ihracatçı bunu mu konuşacak? Stokluyor, bilmem ne yapıyor. Hangi saikle yapıyor olursa olsun, fırsatçılık ve siyasi seçim gündemini de fırsata çevirmek için siyaset üstü bir akılla yönetilmesiyle 82 milyonun mutfağını, cebini kastediyorsa kesinlikle kabul edilebilir değil. Yakından takip ettiğimiz ticaret ve tarım son gelen bilgiler çok enteresan şeylerin döndüğünü gösteriyor en ağır adımlar da atılacak. Devletin olduğu ortamda hiçbir sorun çözümsüz değil.”

ZİRAAT’TEN DESTEK

Hal yasasıyla süreçlerin altyapısının güçleneceğini söyleyen Albayrak, ayrıca seracılığa Ziraat Bankası’nın vereceği desteğin de müjdesini verdi. Albayrak, “Bankalar Birliği başkanımız da burada. Antalya’da yarın (bugün) detaylarını paylaşacak. Yeni yatırım ve dönüşüm süreciyle alakalı anons yapalım. Modern seracılık altyapısının dönüşümünü sağlayacağız. Şu anda seraların yüzde 90’ından fazlası iptidai, iki rüzgarda yıkıldı, artık bunlar olmayacak. Verimliliğin de arttığı için yatırım geri dönüşümü çok kısa. İnanılmaz cazip, gerek teşvikler gerek izinlerle hayata geçmesi hızlı. Nisan, mayıstan itibaren iklim koşullarıyla çabuk hayata geçebilecek bir alan” dedi.

Albayrak, Antalya’da hortumdan 2 bin dönüm seranın etkilendiğini ancak ilde 50 bin dönüm sera olduğunu kaydederek, şunları söyledi: “Türkiye’de binde 8 bir alan etkilenmiş, birileri kıyameti koparıyor. İşte bu tip olayların önüne geçmek için, seracılığın kış aylarında ekonomiye enflasyona vatandaşın mutfağına bir daha öyle etkide bulunmaması için paket açıklayacağız. Ziraat tarafından düşük faizli Hazine sübvansiyonlu kredilerle dönüşümü çok kısa sürede tamamlayacağız. Seralarla ilgili yaşanan ruhsat sorunun da bakanlıklarla mutabık kaldık hallettik.”

SAHADA OLACAĞIZ

Ayrıca jeotermal ısıtmalı seracılığı da destekleyeceklerini kaydeden Albayrak, “Ülkemizde jeotermal ısıtmalı seracılık organize bölgeleri oluşturacağız. Altyapıyı tamamlayacağız. Yatırımcılar bu bölgelerde kuracakları seralarla bu kredilerle geri dönüş alacak. Jeotermal kaynaklardan yararlanacak sera bölgeleri, yatırım kredileri işletme kredilerinde kredi limitlerinde daha yüksek artışa gideceğiz. Ziraat Bankası açık şekilde ortaya koyacak. Bu paketin yanında bir önemli adım da biz atıyoruz. Özellikle seralara kamu olarak stratejik bir yatırım yapılanmasına girip biz de yatırımlarda olacağız. Gerek teşvik gerek kapasite devletin olması gerektiği oranda piyasanın sağlıklı yürümesi için sahada olacağız” dedi.

POLYANNACI DEĞİLİZ AMA GERÇEĞİ DE SÖYLERİZ

BAKAN Albayrak, her geçen ayın bir öncekinden iyi olacağını belirterek, şunları söyledi: “Çok net ifade ediyoruz göreceksiniz şubat mart nisan ve mayıs aylarıyla birlikte reel sektörün likidite açısından çok daha rahatladığı eylül ekimde başlayan sıkıntılardan kurtulmaya başladığı döneme şahitlik edeceğiz. Her ay öncekinden iyi olacak. Türkiye’nin başını öne eğecek hiçbir sıkıntısı yok. Polyannacı değiliz ama gerçeği de doğru koyacağız.”

ÇÖZÜM BEKLEYEN 7 SORUN

TİM Başkanı İsmail Gülle, 2018 Ekim’inde ilkini yaptıkları Delegeler Çalıştayı’nda ihracatçıların cephenin en önündeki askerler olduklarını dile getirerek kazandırılan her doların değerinin de farkında olduklarını söyledi. Gülle, “Finansala erişim başta olmak üzere sorunlarımız arasında sizin bilmediğiniz bir sorunumuz yoktur. Kritik hususlarda sizin dokunuşlarınıza ihtiyacımız var. İvme kazanmamız için alacağınız kararlar kritik” diye konuştu. Gülle, ihracatın çözüm bekleyen sorunlarını şöyle sıraladı:

1-Finansman: Bankalarda, kredi faizlerinde artış, teminat küçültmesi gibi uygulamalar var. İhracata verilen destekler Eximbank ve kamu bankaları kanalıyla artırılmalı.

2-Kârlılık: Önümüzdeki en büyük engel, maliyet enflasyonu. Kâr korunmalı ki, bu kârlılık üretimi, istihdamı ve ihracatı sürdürülebilir kılsın.

3-Küresel marka satın alma: Mevzuatın, teşvik sisteminin ihracat gücü olan markaları daha kolaylıkla satın alabilecek şekilde ihracatçı

desteklenmeli.

4-KDV: Firmaların KDV imkanına kavuşmaları, finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına da büyük imkan sağlayacak.

5-Yeşil Pasaport: Yeşil pasaport hakkının 2 yıldan 3 yıla çıkarılması kritik önemde.

6-İş mahkemeleri: İş mahkemelerinde davaların ezici bir kısmı ihracatçı aleyhine

sonuçlanıyor.

7-Lojistik ve ticaret merkezi: Bu yönde atılacak adımların en büyük destekçisi ihracatçı.