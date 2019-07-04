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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.07.2019 - 11:52, Son Güncelleme:

Şerafettin Demir, TETSİAD Başkanlığı'na aday oldu

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Şerafettin Demir, TETSİAD Başkanlığı'na aday oldu

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Şerafettin Demir, Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanlığı'na adaylığını duyurdu.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkan Yardımcısı Şerafettin Demir, Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) Başkanlığı'na aday oldu.

TETSİAD Başkan Adayı Demir, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında Türkiye'de ev tekstilinin pazar büyüklüğünün 13 milyar dolar olduğunu söyledi.

İç pazarın 6 milyar, ithalatın 2 milyar ve bavul ticaretiyle birlikte ihracatın 5 milyar dolar olduğunu aktaran Demir, en büyük ihracat pazarının ise yüzde 45 ile Avrupa olduğunu vurguladı. 

Demir, Avrupa'nın arkasından Türkiye için en önemli ikinci pazarın ABD olduğuna işaret ederek, bu ülkeye özellikle çarşaf ve havlu ihracatının çok yoğun olduğunu anlattı. 

Türkiye'nin toplamda 172 ülkeye ihracat yaptığına işaret eden Demir, "Ev tekstili ihracatını diğer büyük sektörlerden ayıran en önemli detaylardan bir tanesi yerli üretimin miktarı. Bizim girdilerimizin sadece yüzde 30'u ithal. Dolayısıyla yüzde 70 katma değer yaratıyoruz. Bunun sonucunda ülkemize 3 milyar dolar dış ticaret fazlası sağlıyoruz. Toplam 90 milyar dolarlık dünya ev tekstili ihracatında ilk 5 içerisinde yer alıyoruz. Türkiye burada sadece büyüklükle de öne çıkmıyor. Kalite olarak dünyanın en iyisi olduğumuzu söyleyebilirim. Ev tekstilinde 2019 hedefimiz 5,5 milyar dolar." bilgisini verdi. 

"SULTANHAMAM GELENEĞİ'NE UYGUN OLARAK ADAYIM"

TETSİAD'ın 27 Ağustos'ta yapılacak Genel Kurulu ile ilgili de bilgi veren Demir, "sultanhamam geleneği"ne uygun olarak sektörün kendisini işaret etmesi ile aday olduğunu söyledi. 

Ev tekstili sektöründe bir ahilik geleneğinin olduğunu ve dernek başkanlarının sektörün büyüklerinin uzlaşısı ile aday gösterildiğini kaydeden Demir, şu değerlendirmelerde bulundu: 

"Bizim geleneğimizde esas olan aday olmak değil, aday gösterilmektir. Sektörün önde gelen isimleri ve Yüksek İstişare Kurulu'muz benim aday olmamı istedi. Ben de hem sektörün onayı hem de mevcut yönetimin desteği ile yeni dönem için aday oldum. 1968 yılından bu yana satıştan üretime kadar ev tekstilinin hemen her alanında faaliyet göstermiş bir insan olarak en büyük önceliğimizi sektörü büyütmeye veriyoruz. Sektördeki firmaların satış ve pazarlama faaliyetlerine destek olup onların satış hacimlerini büyütmeye ve Türk malı algısını kuvvetlendirmeye çalışacağız. Bunu yaparken devletimizi de yanımıza alacağız." 

Ev tekstilinde en önemli satış araçlarından birisinin EVTEKS Fuarı olduğuna işaret eden Demir, "Biz öncelikli olarak Türkiye'deki fuarı dünyanın çekim merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bunun için dünyada ses getirecek çeşitli organizasyonlar ve faaliyetlerle her yerden alıcıları buraya çekeceğiz." diye konuştu. 

Demir, şimdiye kadar düzenlenen alım heyetlerinin ise çok verimli olduğuna inanmadıklarına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: 
"Alım heyetlerine harcanan para firmaların yurt dışı tanıtımları için ayrılsa çok daha iyi geri dönüşler alabiliriz. Tanıtım bütçesini tamamen hedef şehirlerde harcamak ve yurt dışına mal satabilen firmalara teşvik vermek gerekiyor. Bunun için gerekli temasları sağlayıp çalışmalar gerçekleştireceğiz. Ayrıca fuarımızın uluslararası buluşma noktası olması amacıyla, daha çok yabancı katılımcı ve alıcı getirebilmek için başarılı bir tanıtım yapacağız." 

"2 MİLYAR DOLARLIK İTHALATI AZALTMAK ÖNCELİKLİ HEDEF"

Ev tekstilinde Türkiye'nin çok büyük bir ihracatçı olmasına karşın 2 milyar dolarlık bir ithalatı olduğunun altını çizen Demir, bunu azaltmanın en büyük önceliklerinden birisi olduğunu dile getirdi. 

İthalat listelerinin GTİP kodlarıyla önlerine geldiği zaman bunun kolay anlaşılmadığını dile getiren Demir, şunları kaydetti: 

"Biz ev tekstilinde hangi kalemlerde ithalat yapıldığını net bir fotoğraf halinde herkesin önüne koyacağız. Bu kalemlerde Türkiye'nin neden ithalat yaptığını ve neden içeride üretim yapamadığını analiz edeceğiz. Sorunun fiyat mı kalite mi ya da başka nedenden mi kaynaklandığını araştırıp, sektörle paylaşacağız. İthal edilen ürünlerin Türkiye'de üretilmesi ve çarkların yeniden çalıştırılması için kamu otoriteleriyle temasa geçip bunun yolunu oluşturacağız. Hatta yönetim kurulumuzun bir kanadı sadece Ankara ve bürokrasi ile ilişkilere odaklanacak. Böylece halen yüzde 70'lerde olan kapasite kullanım oranlarını yüzde 90'a taşıyıp hem sektörü büyüteceğiz hem de dış ticaret fazlasını artıracağız." 

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