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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
06.10.2019 - 11:57, Son Güncelleme:

Senete imza atanlar dikkat! Mahkemelik olabilirsiniz

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Senete imza atanlar dikkat! Mahkemelik olabilirsiniz

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin "Senedin fotokopisiyle bile dava açarak ödediğiniz miktarı geri alabilirler" dedi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, mal ve hizmet alımında imzalanan ve ödemesi yapılan senetlerin yırtılarak atılmaması gerektiği ve 10 yıl saklanması gerektiği uyarısında bulunarak, "Senedin fotokopisiyle bile dava açılabilir ve ödenen miktar geri ödenmek zorunda kalınabilir" dedi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, satış işlemlerinde ve hizmet işlemlerinde tüketicilerin yaptığı sözleşmeler ve atmış oldukları imzalarla senetler konusunda dikkat edilmesi gereken konularla ilgili olarak tüketicileri uyardı. Mahmut Şahin, "Eğer karşımızdaki kötü niyetli ise ki, biz iyi veya kötü demeden tedbirimizi almak zorundayız. Sözleşmeyi imzaladık, zaten bizim ayrıca bir senet verme yükümlülüğümüz yok. Hem sözleşme hem de senet alınıyorsa burada tüketiciye bir mesaj var. Ora ile işlem yapma, oradan mal ve hizmet alma. Başka bir yerden alışveriş yap. Çünkü tüketicinin imzaladığı sözleşme senet hükmündedir" ifadesinde bulundu.

Yapılan sözleşmede ayrıca bir senet varsa buna da dikkat edilmesi gerektiğini açıklayan Mahmut Şahin, "Ayrıca bir senet varsa, sözleşme ve senedi ayırıp iki ayrı işleme koyabilirler. İki defa bizden tahsil edebilirler. Haklı ya da haksız olsalar bile bunu yapabilirler. Biz eğer bir senet vermişsek, senet ödeme yaptıktan sonra bize iade edildiyse o senedin bizim senedimiz olup olmadığını kontrol edelim. İmza bizim mi değil mi bakalım ve o senedi alıp yırtıp atmayalım. Üzerine İPTAL yazıp saklayalım. En azından 10 yıl saklayalım" diye konuştu.

"Verdikleri senet bizim senedimiz, kontrol ettik ve gerçekten bizim. Ama bunu yırtıp atarsak o senedin fotokopisi ile bile bize dava açıp ödediğimiz ücreti yeniden alabilirler" uyarısında bulunan Mahmut Şahin, "O zaman bizim senedin aslını mahkemeye sunmamız gerekiyor. Senedi yırtıp attıysak senedin fotokopisiyle borcu bir kez daha verme durumu ile karşı karşıya geleceğiz. Buna çok dikkat etmemiz lazım aksi halde kötü niyetli insanlar tüketicinin cebini takip ediyor" dedi.

 

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