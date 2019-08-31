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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
31.08.2019 - 14:50, Son Güncelleme:

Senet ve sözleşmelere karşı icra uyarısı

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Senet ve sözleşmelere karşı icra uyarısı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin "Reklam broşürlerini elimize almalıyız, sözleşmenin bir nüshasını elimize almalıyız, bize vadettiği hizmet yerine gelmedi ya da rezidans sahibi değişti, bu durum bize, haklı bir gerekçeyle sözleşmeyi feshederek ve hiçbir ücret ödemeden ayrılma hakkını verir" dedi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yaşadıkları şehir dışında bir üniversiteyi kazanan öğrencilerin barınma arayışına girdiğini belirtti.

Kendilerine zaman zaman özel yurt ve rezidanslarla ilgili şikayetler geldiğini vurgulayan Şahin, geçen yıl İstanbul'dan 250, diğer illerden ise 205 şikayet aldıklarını, ekim-kasım aylarında bu şikayetlerin artış gösterdiğini ifade etti. 

Rezidans ya da özel yurtlarda kalmak için sözleşme imzalandığını hatırlatan Şahin, yapılan sözleşmelerin okunmadığını bunun da beraberinde çeşitli sorunları getirdiğini dile getirdi.

"Sözleşmeleri okumuyoruz." diyen Şahin, şunları kaydetti:

"Şöyle bir gözden geçirip bizim aleyhimize bir durum var mı bakmamız gerekir. Asıl sıkıntı hem sözleşme hem de senet imzalatılması. Biz şöyle bir tedbir almalıyız, senedin arkasına 'Teminat senedidir' ya da 'sözleşmeye bununla ilgili bir senet verilmiştir' yazdırmalıyız. Bunları yazdırmazsak ve o sözleşmenin bir nüshasını elimize almazsak, hem sözleşme hem de senet birbirinden bağımsız gibi icraya konulup ikisi ayrı ayrı tahsil edilebilir. Bunun dışında biz o reklam broşürlerini elimize almalıyız, sözleşmenin bir nüshasını elimize almalıyız, bize vadettiği hizmet yerine gelmedi ya da rezidans sahibi değişti, bu durum bize haklı bir gerekçeyle sözleşmeyi feshederek ve hiçbir ücret ödemeden ayrılma hakkını verir. Bunu Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri vasıtasıyla miktarına göre temin edebiliriz."

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