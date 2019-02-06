Şener’e devlet liyakat nişanı
TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, Türkiye ve Makedonya arasındaki ikili ilişkilere ve Makedonya’nın kalkınmasına yaptığı katkılardan dolayı ‘Devlet Liyakat Nişanı’na layık görüldü.
Şener, Makedonya Cumhurbaşkanı Corge Ivanov tarafından Devlet Nişanı’na layık görülen ilk iş insanı oldu. Nişan, 2009’dan bu yana aralarında diplomatlar, besteciler, akademisyenlerin olduğu 11 kişiye verildi. Başkent Üsküp’te bulunan Makedonya Cumhurbaşkanlığı rezidansında düzenlenen törene Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, resmi kurumların temsilcileri, TAV Makedonya yöneticileri katıldı. Makedonya Cumhurbaşkanı Corge Ivanov, törende yaptığı konuşmada “Sani Şener, Makedonya ekonomisinin en zor dönemlerinde buraya yatırım yapma cesaretini gösterdi. Bu nişan, ekonominin gelişimine, Makedonya’nın dünyada tanıtımına, Türkiye ile dostane ilişkilerin ve işbirliğinin gelişimine yaptığı katkılara teşekkürümüzün göstergesidir” dedi. TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener “Makedonya devleti tarafından bu nişana layık görülmekten dolayı büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. Türkiye ve Makedonya arasında yüzyıllara dayanan köklü tarihsel, ekonomik ve kültürel bağlar bulunuyor. TAV olarak Makedonya’da 2010’da Üsküp ve Ohrid havalimanlarının işletmesini devraldık. 120 milyon Euro yatırımla havalimanlarını yeniledik. Geride bıraktığımız 8 yılda yolcu sayısını dört kart artırarak 2.3 milyona ulaştırdık. Bu işbirliğinin çok daha ileri noktalara taşınacağına inanıyorum. TAV olarak iyi bir ülke temsilciği yapmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu başarıda emeği olan başta çalışanlarımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.
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