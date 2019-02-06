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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
06.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Şener’e devlet liyakat nişanı

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Şener’e devlet liyakat nişanı

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, Türkiye ve Makedonya arasındaki ikili ilişkilere ve Makedonya’nın kalkınmasına yaptığı katkılardan dolayı ‘Devlet Liyakat Nişanı’na layık görüldü.

Şener, Makedonya Cumhurbaşkanı Corge Ivanov tarafından Devlet Nişanı’na layık görülen ilk iş insanı oldu. Nişan, 2009’dan bu yana aralarında diplomatlar, besteciler, akademisyenlerin olduğu 11 kişiye verildi. Başkent Üsküp’te bulunan Makedonya Cumhurbaşkanlığı rezidansında düzenlenen törene Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, resmi kurumların temsilcileri, TAV Makedonya yöneticileri katıldı. Makedonya Cumhurbaşkanı Corge Ivanov, törende yaptığı konuşmada “Sani Şener, Makedonya ekonomisinin en zor dönemlerinde buraya yatırım yapma cesaretini gösterdi. Bu nişan, ekonominin gelişimine, Makedonya’nın dünyada tanıtımına, Türkiye ile dostane ilişkilerin ve işbirliğinin gelişimine yaptığı katkılara teşekkürümüzün göstergesidir” dedi. TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener “Makedonya devleti tarafından bu nişana layık görülmekten dolayı büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. Türkiye ve Makedonya arasında yüzyıllara dayanan köklü tarihsel, ekonomik ve kültürel bağlar bulunuyor. TAV olarak Makedonya’da 2010’da Üsküp ve Ohrid havalimanlarının işletmesini devraldık. 120 milyon Euro yatırımla havalimanlarını yeniledik. Geride bıraktığımız 8 yılda yolcu sayısını dört kart artırarak 2.3 milyona ulaştırdık. Bu işbirliğinin çok daha ileri noktalara taşınacağına inanıyorum. TAV olarak iyi bir ülke temsilciği yapmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu başarıda emeği olan başta çalışanlarımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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