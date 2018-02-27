Senenin yıldızı ‘Sıfır iş kazası’

2008’de 39 projeyle başlayan Senenin Yıldızları Ödülleri’ne 2017 için başvuran proje sayısı ilk senesine göre 4 katına çıkarak 154 oldu. 154 projenin Yıldız Holding’e sağladığı maliyet avantajıysa yaklaşık 150 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Yönetim Kurulu Başkanı’nın her yıl farklı alanda verilen ‘Özel Ödülü’nü bu sene ‘Sıfır İş Kazası’na verirken, “Benim için, hiçbir başarı kriteri, Yıldız Holding bünyesinde çalışan tüm çalışanlarımızın, sağlığı ve güvenliğinden daha önemli değil ve kabul edilebilir tek hedefim ‘Sıfır iş kazası’dır. Şirketlerimiz bünyesinde meydana gelen kazalar ile bu kazaların bazılarının oluş biçimi ve aldığımız önleyici tedbirler her zaman dikkatle takip ettiğim konular oldu. Hepimiz iş güvenliği odaklı düşünerek ve bu doğrultuda davranarak hem kendimiz hem de iş arkadaşlarımız için iş kazası riskini sıfırlamalıyız. Artık hepimiz iş güvenliği konusunda çalışmalarımızı yoğunlaştırmalı ve en iyi uygulamalarımızı iş arkadaşlarımızla paylaşıp cesaretlendirici ve örnek olmalıyız” dedi.