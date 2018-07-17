Senegal'den Türkiye'ye yatırım daveti

SENEGAL Büyükelçiliği Müsteşarı ve İktisadi Ofis Şefi Cheikh Diallo, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ı makamında ziyaret ederek Türk iş adamlarını yatırım yapmaya davet etti. Baran, “Ankara ile olan ticaret 50 milyon dolar civarında. Bu rakamın birkaç yıl içinde aşılıp 1 milyar dolara kadar çıkabileceğine inanıyorum” dedi.

Senegal Büyükelçiliği Müsteşarı ve İktisadi Ofis Şefi Cheikh Diallo, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ı makamında ziyaret etti. Senegal ekonomisi hakkında ayrıntılı bilgi veren ve Senegal’in bölgeye giriş ve hitap ettiği geniş bölge açısından önemli bir pazar olduğuna dikkat çeken Diallo, “Yatırımcılar sadece Senegal’e değil, diğer pazarlara da gelmiş olacaklar. Ekonomimiz bu yıl yüzde 7,2 oranında büyüdü. Enflasyon oranımız sadece yüzde 1” ifadelerini kullandı.

Diallo, Türkiye-Senegal ilişkilerinin özellikle son zamanlarda mükemmel düzeyde olduğunu ve iki ülke arasındaki ticaretin yüzde 113 oranında arttığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2013 yılındaki Senegal ziyareti sırasında iki ülke arasında kayda değer bir ticaret olmadığını, 250 milyon dolar ticaret hacmi hedefinin ortaya konulduğunu ve gerçekleştirildiğini hatırlatan Diallo, “Sayın Cumhurbaşkanı, 28 Şubat-2 Mart tarihleri arasında iş adamlarıyla birlikte Senegal’deydi. Ticaret hacminin 400 milyon dolara çıkarılması talimatını verdi” dedi.



“TÜRK FİRMALARI SENEGAL’E SADECE YATIRIM İÇİN DEĞİL, BÖLGEYİ GELİŞTİRMEK İÇİN DE GELİYOR”

Türk müteahhitlik firmalarının başarılarından da söz eden Diallo, ATO üyesi Limak ve Summa AŞ’nin kongre merkezi, havalimanı ve stadyum gibi büyük projelere imza attığını anlattı. Diallo, Türk firmalarının Senegal’e sadece yatırım için değil bölgeyi geliştirmek için de geldiklerini belirterek, turizm sektörü başta olmak üzere iş birliklerini çeşitlendirmek istediklerini söyledi. Senegal’de turizm dahil pek çok sektörün gelişmekte olduğunu belirten Diallo, ilk defa Türk-Senegal turizm fuarı gerçekleştirmek istediklerini bildirdi. Fuarda inşaattan dekorasyona kadar turizmin kapsadığı bütün sektörlerin yer alacağını kaydeden Diallo, Ankara Ticaret Odası’nı da fuarda görmek istediklerini dile getirerek, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesinde ATO’nun önemli rolü olduğuna inandıklarının altını çizdi.

“ANKARA İLE OLAN TİCARET 50 MİLYON DOLAR CİVARINDA, BU RAKAMIN 1 MİLYAR DOLARA KADAR ÇIKABİLECEĞİNE İNANIYORUM”

ATO Başkanı Gürsel Baran ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ortaya koyduğu 400 milyon dolarlık ticaret hacmi hedefinin gerçekleşmesi için ATO olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi. Ankara’nın savunma sanayi, sağlık turizmi ve medikal sanayindeki başarılarından söz eden Baran, Senegal ile pek çok alanda iş birliği yapılabileceğini söyledi. Baran, Senegal ile ticarette Ankara’nın payının çok düşük olduğuna dikkati çekerek, “Senegal bizim için hem dost, hem kardeş hem de Müslüman bir ülke. İki ülke arasındaki ticaret hacmi bu dostluğu işaret edecek kadar güçlü olmalı. Ankara ile olan ticaret 50 milyon dolar civarında. Ben bu rakamı çok yetersiz buluyorum. Cumhurbaşkanımız rakamı 400 milyon dolar olarak koymuş. Bu rakamın birkaç yıl içinde aşılıp 1 milyar dolara kadar çıkabileceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

Baran, Ankara’dan Dakar’a direkt uçuş seferleri konulması halinde başta sağlık turizmi olmak üzere pek çok alanda ekonomik ilişkilerin de gelişeceğini vurguladı. Senegal’deki yatırım fırsatları ve fuarlar hakkında ATO üyelerini bilgilendireceklerini söyleyen Baran, iki ülke iş adamlarının bir araya gelmesi için de üzerlerine düşen her ne varsa yapacaklarını ifade etti.

Ziyarette ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz ve ATO Meclis Üyesi Selahattin Karaoğlan da hazır bulundu.









