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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Emre ESER
18.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Senegal Türkleri yatırıma çağırıyor

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Senegal Türkleri yatırıma çağırıyor

SON dönemde dünyada enerji yatırımları büyük önem kazanmaya başladı. Afrika da bu yatırımların önemli bir bölümünü kendisine çekmeye çalışıyor.

24-28 Haziran tarihlerinde Senegal’in başkenti Dakar’da düzenlenecek olan Dakar Petrogaz Expo 2019 ile Senegal uluslararası enerji yatırımcılarını ülkeye çekmeyi hedefliyor. Senegal petrol, doğalgaz ve yenilenebilir enerji alanında ülkeye yatırım yapacak olan yatırımcılara devlet olarak dev bir kredi fonu sağlayacak. Yatırımcı uluslararası bir kaynak aramak zorunda kalmayacak. Bu yatırımlar için sadece devlet tarafından 15 milyar dolar kaynak ayrıldı. Ayrıca ülkedeki enerji yatırımlarını finanse etmek için de 12 uluslararası fonla anlaşma sağlandı. Bu özel fonlar da fuarda sergilenecek projelere yatırım yapacak firmalara 5 milyar dolara yakın ekstra kaynak aktaracak.

TECRÜBENİZİ İSTİYORUZ

Bu hafta Türkiye’deki enerji sektörü temsilcileri ile bir araya gelen Dakar Petrogaz Expo 2019 CEO’su Jehu Ndoumi, “Senegal geçtiğimiz 5 yılda enerji alaında büyük bir atılıma başladı. 400 milyar metreküp doğalgaz, 700 milyar varillik petrol rezervi bulundu. Bu keşiflerle beraber limanlarda iyileştirmeler yapılarak enerji taşımacılığı alanında büyük yatırımlar yapıldı. Şimdi devlet olarak uluslararası enerji firmalarını ülkeye davet ediyor. Buradaki temel amaç onların bilgi, birikim ve tecrübelerinden yararlanmak. Devlet olarak ilk yatırımcı tercihi yenilenebilir enerji alanında yapılacak olan güneş santralleri. Burada özellikle Türk enerji şirketlerini bekliyoruz. Türk firmaların Senegal’de inşa ettiği dev yapılar bu ilişkinin başlangıcı oldu. Türkiye yenilenebilir enerjide büyük tecrübeye sahip olduğu için bu ilişkinin güneş alanında da devam etmesini istiyoruz. Gelen firmalar devlet güvencesi altında ucuz finansman sağlanarak Senegal’in enerji altyapısını sağlayacak. Türklerden sadece know how’larını bize getirmelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.

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