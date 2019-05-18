Senegal Türkleri yatırıma çağırıyor
SON dönemde dünyada enerji yatırımları büyük önem kazanmaya başladı. Afrika da bu yatırımların önemli bir bölümünü kendisine çekmeye çalışıyor.
24-28 Haziran tarihlerinde Senegal’in başkenti Dakar’da düzenlenecek olan Dakar Petrogaz Expo 2019 ile Senegal uluslararası enerji yatırımcılarını ülkeye çekmeyi hedefliyor. Senegal petrol, doğalgaz ve yenilenebilir enerji alanında ülkeye yatırım yapacak olan yatırımcılara devlet olarak dev bir kredi fonu sağlayacak. Yatırımcı uluslararası bir kaynak aramak zorunda kalmayacak. Bu yatırımlar için sadece devlet tarafından 15 milyar dolar kaynak ayrıldı. Ayrıca ülkedeki enerji yatırımlarını finanse etmek için de 12 uluslararası fonla anlaşma sağlandı. Bu özel fonlar da fuarda sergilenecek projelere yatırım yapacak firmalara 5 milyar dolara yakın ekstra kaynak aktaracak.
TECRÜBENİZİ İSTİYORUZ
Bu hafta Türkiye’deki enerji sektörü temsilcileri ile bir araya gelen Dakar Petrogaz Expo 2019 CEO’su Jehu Ndoumi, “Senegal geçtiğimiz 5 yılda enerji alaında büyük bir atılıma başladı. 400 milyar metreküp doğalgaz, 700 milyar varillik petrol rezervi bulundu. Bu keşiflerle beraber limanlarda iyileştirmeler yapılarak enerji taşımacılığı alanında büyük yatırımlar yapıldı. Şimdi devlet olarak uluslararası enerji firmalarını ülkeye davet ediyor. Buradaki temel amaç onların bilgi, birikim ve tecrübelerinden yararlanmak. Devlet olarak ilk yatırımcı tercihi yenilenebilir enerji alanında yapılacak olan güneş santralleri. Burada özellikle Türk enerji şirketlerini bekliyoruz. Türk firmaların Senegal’de inşa ettiği dev yapılar bu ilişkinin başlangıcı oldu. Türkiye yenilenebilir enerjide büyük tecrübeye sahip olduğu için bu ilişkinin güneş alanında da devam etmesini istiyoruz. Gelen firmalar devlet güvencesi altında ucuz finansman sağlanarak Senegal’in enerji altyapısını sağlayacak. Türklerden sadece know how’larını bize getirmelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.
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