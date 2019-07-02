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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
02.07.2019 - 14:21, Son Güncelleme:

Senede 3 ay yapıyorlar! 20 bin TL gelir elde ediyorlar

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Senede 3 ay yapıyorlar! 20 bin TL gelir elde ediyorlar

Manisa'nın en önemli tarımsal ürünlerinin başında gelen üzüm yaprakları Manisalı kadınların en büyük geçim kapısı haline geldi. Senede 3 ay boyunca toplanan asma yaprakları sayesinde 15-20 bin TL gelir elde edebilen kadınlar hem evlerinin ekonomisine destek oluyor hem de kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Manisa'nın dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye Üzümlerinin yaprakları kadınların geçim kapısı oldu. Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Caberfakıllı Mahallesindeki kadınlar yılın 3 ayı boyunca sabah 06.00-12.00 arasında bağlarda topladıkları yaprakları tüccarlara getirerek kilosunu 5 TL'den satıyor. Toplanan yapraklar yine kadınların eliyle kasalanarak İstanbul'daki pazarlara gönderiliyor.

Caberfakıllı Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda tüccarlık yapan Mehmet Oğuz "İstanbul'a yaprak hazırlıyoruz. Mahalleli kadınlarımız yaprak topluyor. Biz de onları alıp değerlendiriyoruz. Köy halkına da bu şekilde yardımcı oluyoruz. Kilogramını 5 lira ile 8 lira arasında biz alıyoruz. Daha sonra da İstanbul'a satıyoruz. Bu yaprakları salamura yapılmadan dalından toplandığı gibi İstanbul'da satışa sunuluyor. Sabah 6'da toplanmaya gidiliyor. Saat 12'den sonra ambalajlanır saat 14.00 gibi kamyona sararız sabah da İstanbul'da satışa sunulur" dedi.

Topladığı yapraklarla haftada 2 bin 2 bin 500 TL arasında gelir elde eden kadınlardan Ayşe Aktürk "Toplayabilene geliri güzel. Ben güzel topluyorum. 15-20 bin lira yıllık gelirim var. Taze yaprak biraz daha pahalı olduğu için günde 400-500 lira alıyorum. Köylü kadınlarının çoğunun geliri yapraktan. Sonrasında da üzüm geliyor" diye konuştu.

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