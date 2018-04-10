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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İsmail SAYMAZ
10.04.2018 - 13:47, Son Güncelleme:

'Sendikacılık uçuş emniyetini tehlikeye atıyor'

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
'Sendikacılık uçuş emniyetini tehlikeye atıyor'

Havayolu Çalışanları Sendikası (Hava-Sen) adlı bağımsız bir sendikanın faaliyete geçmesi üzerine Türk Hava Yolları (THY) alarma geçti. THY tarafından personele gönderilen e-mailde, mesai saatleri içerisinde sendikal çalışmalar nedeniyle uçuş emniyetinin tehlikeye girdiği iddia edildi. Bu nedenle mesai saatlerinde havalimanında, uçakta ve konaklanan otellerde izinsiz sendikacılık faaliyetinin cezalandırılacağı bildirildi. Öte yandan Hava-Sen’in Atatürk Havalimanı içerisindeki sendika odası kapatıldı.

THY’den kaptan ve kabin çalışanlarına gönderilen e-mail’de; uçak içi, havalimanı ve konaklanan otellerde sendikal faaliyetler sebebiyle uçuş personeli arasındaSendikacılık uçuş emniyetini tehlikeye atıyor
huzursuzluk yaşandığı ileri sürüldü. Huzursuz çalışma ortamından ötürü ‘verimli bir uçuş için bilgi, donanım ve insan gibi kaynakların kullanımı’ anlamına gelen CRM’nin bozulduğu yönünde pek çok bildirdimin geldiği iddia edildi. İş Kanunu ve Sendikalar Kanunu’na göre çalışma saatlerinde sendikal faaliyet yürütmenin işveren iznine tabi olduğu belirtilerek, şöyle denildi:

“İzin almaksızın çalışma saatleri içerisinde işyerinde yürütülen sendikal faaliyetler sebebiyle yaşanan olumsuzluklar uçuş personelimizin motivasyonuna zarar vererek, huzursuz çalışma ortamına neden olmakta ve CRM’i bozarak uçuş emniyetini tehlikeye sokmaktadır. İletişimin ve CRM’in özellikle uçuş personeli için ne kadar önemli olduğun bir kez daha hatırlatır, ortaklığımızın izni olmaksızın çalışma saatlerinde işyerlerinde bu tür faaliyetlerde bulunan kişilerin belirlenmesi veya şikayete konu olması halinde idari yaptırım uygulanacağı hususunda bilgilerinizi rica eder, emniyetli uçuşlar dileriz.

SENDİKA ODASI KAPATILDI
Hava-Sen’in yöneticileri arasında yer alan bir kaptan, üye sayıları 4 bine ulaşınca THY’nin eski sendikayı korumak adına harekete geçtiğini savunarak, şunları söyledi: “Diğer sendikanın kaybettiğini görünce THY ortaya çıktı. Kanunen suç işliyorlar. Bizleri yıldırmak istiyorlar. Bizim hakkımızda ’Bunlar Alman ajanı. Üçüncü havalimanını istemiyorlar’ diye dedikodu yayıyorlar. FETÖ’cü olduğumuzu yayıyorlar. Oysa bizler TSK’dan ayrılıp THY’ye katılmış pilotlarız. Biz ayrıldıktan sonra TSK’da kalanların ne halt olduğu 15 Temmuz’da ortaya çıktı.”

Adını açıklamak istemeyen kaptan, Atatürk Havalimanı’nda açılan sendika odasının THY’nin baskısı üzerine, yer hizmetlerini yürüten TAV tarafından polis zoruyla kapatıldığını söyledi. Bir THY yetkilisi ise odanın TAV’ın tasarrufuyla kapatıldığını kaydetti. THY çalışanlarına gönderilen e-maile ilişkin yetkili şunları söyledi: “Sendika, kurumdan izin alınmaksızın, uçuş ekiplerin olduğu yerde çalışma yapamaz. Düşünün, uçuştan iki saat önce uçuş toplantısı yapılması gerekirken, sendikal faaliyetlerle ilgili konuşuluyor. Diğer sendikayla hiç böyle bir sorun yaşamıyoruz.”
THY’de yalnızca Türk-İş’e bağlı Hava-İş Sendikası yetkili olarak faaliyet yürütüyor. Bu sendika kimi çalışanlar tarafından THY yönetimiyle uyumlu hareket etmekle ve sarı sendika olmakla suçlanıyor.

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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