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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE-ÖZEL HABER
02.04.2018 - 10:20, Son Güncelleme:

'Sen yat bilgisayarın çalışsın demişlerdi' o paralara el konuldu

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'Sen yat bilgisayarın çalışsın demişlerdi' o paralara el konuldu

Türkiye genelinde 40 bine yakın kişiden, bilgisayarlarını açık bırakarak pazara kazandırmayı vaat eden Detay Maxinet’e yönelik MASAK harekete geçti. MASAK’ın hazırladığı rapor sonrası sulh ceza hâkimliği 26 Mart'ta şirketin hesaplarına bloke koydu. MASAK raporunda, piramit sistem kullanılarak dolandırıcılık yapılmış olabileceğine işaret edildi. Sitenin kapatılması için de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) yazı gönderdi. Konu ile ilgili görüşmek istediğimiz şirket yetkililerine ise ulaşılamadı.

Geçen yıl, binlerce üyeden topladığı 25 milyon dolarla sırra kadem basan Kairos sisteminin bir benzeri Detay Maxinet adı verilen sistem üzerinden yürütülüyor.Sen yat bilgisayarın çalışsın demişlerdi o paralara el konuldu
Sisteme şimdiye dek 40 bine yakın kişi üye oldu. Bu kişiler üzerinden toplanan para tutarı ise 100 milyon TL olarak ifade ediliyor. Toplanan paranın bir bölümü, üyelere dağıtıldı.

YENİ ÜYE YAPAN DA KAZANIYOR
Sisteme, 590 dolar veya 1.534 dolarlık üyelik paketleri ile dahil olan kişilere, verilen bilgisayarın, günün belli saatleri açık tutularak kazanç sağlanacağı vaat ediliyor. Sisteme ayrıca, yeni yapılan üyeler üzerinden de ödeme yapılıyor.

Sen yat bilgisayarın çalışsın demişlerdi o paralara el konuldu

BANKA HESAPLARINA BLOKE
Detay Maxinet’e ilişkin başlatılan soruşturma sürecinde önemli bir gelişmenin yaşandığı öğrenildi. Detay Telekom San. Ve Tic. Limited Şti ve Detay Maxinet Teknolojileri San. ve Dış Tic. AŞ isimli şirketlerin banka hesaplarına bloke konuldu. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği hesaplara yönelik bloke kararını 26 Mart günü verdi. Hakimlik kararı, MASAK’ın hazırladığı rapora dayanıyor. MASAK, yazısında ‘Piramit sistemi kullanılarak dolandırıcılık’ yapılmış olabileceğine işaret edildi.
Sen yat bilgisayarın çalışsın demişlerdi o paralara el konuldu

*Sistemde en yüksek kazancı 'liderler' elde ediyor. Mahmut Akalp'ın aylık kazancının 400-500 bin lira seviyesinde olduğu iddia ediliyor.

SİTENİN KAPATILMASI İÇİN YAZI
Öte yandan, Detay Maxinet sitesinin erişime kapatılması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın da, BTK’ya gönderdiği öğrenildi.

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