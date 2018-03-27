‘Sen yat bilgisayarın çalışsın’ dediler 35 bini aşkın kişiden milyonlarca lira topladılar

Üye sayısı 35’bini aşan Detay Maxinet (Detay Telekom San. Ve Tic. Limited Şti.) üzerinden toplanan paranın tutarı 100 milyon lira olarak ifade ediliyor. Şirket,

yaptığı tanıtımlar ve sunumlara göre, üye olan kişiye öncelikle bir bilgisayar veriyor. Üyeye verilen bilgisayara bir yazılım yükleniyor. Üyenin bilgisayarı açık kaldıkça, Detay Telekom’un çalıştığı şirketlere SEO hizmeti verildiği belirtiliyor.

ÜÇ AYRI PAKET

Şirkete üye olmak için belirlenen üç paketten birini satın almak gerekir. Gümüş adı verilen ilk paketin bedeli 590 dolar. Bu paketi satın alan üye bilgisayarını günde 8 saat açık tutmalı. Bu kişiye vaat edilen aylık kazanç 120, yıllık kazanç ise bin 460 dolar. Altın paketi satın alan üye ise bin 534 dolar ödüyor. Bu pakette ise bilgisayarın günde 14 saat açık tutulması gerekir. Bu paketin aylık kazanç vaadi 420, yıllık kazanç vaadi ise 5 bin 110 dolar. Son paket olan Platin üyeliğinde ise 2 bin 242 dolarlık üyelik bedeli ödemek gerekir. Bu pakette bilgisayarın sınırsız sürede açık kalması isteniyor. Bu paket için vaat edilen aylık gelir 600 dolar yıllık gelir ise 7 bin 300 dolar.

HERKES EKİBİNİ KURABİLİYOR

Sistem, yeni üye kazandıranlara da belli bir kazanç vaat ediyor. Sisteme üye olan her bir üye, yeni kişileri üye yaparak kendisine ekip kurabiliyor.

SAVCILIK BAŞVURUSU BU HAFTA

Özelikle geçen yıl, büyüyen sistem nedeni ile şikâyetler Gümrük ve Ticaret Bakanlığına da ulaşınca hareket geçildi. Bakanlık müfettişleri 3 aydır mercek altına aldıkları şirket ile ilgili hazırladıkları raporu tamamladı. Sistemin bir tür saadet zinciri olduğu belirtilen rapor sonrası bu hafta savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre şirketin sitesinin erişime kapatılması için BTK’ya da yazı yazılacak.





FAALİYETLERİMİZ YASAL

Detay Telekom'un sahibi Alper Tetiker ise, faaliyetlerinin yasalar çerçevesinde olduğunu söyledi. Tetiker, bakanlık müfettişlerinin geçen Şubat ayında şirket merkezine geldiğini belirterek, hazırlanan raporun sonucundan haberdar olmadığını aktardı. Tetiker, bir dizi şirkete hizmet verdiklerini kaydederek, yürüttükleri faaliyetin saadet zinciri olarak nitelendirilmesinin doğru olmadığı görüşünü aktardı.