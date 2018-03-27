‘Sen yat bilgisayarın çalışsın’ dediler 35 bini aşkın kişiden milyonlarca lira topladılar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri‘Sen yat bilgisayarın çalışsın’ dediler 35 bini aşkın kişiden milyonlarca lira topladılar
GeriEkonomi ‘Sen yat bilgisayarın çalışsın’ dediler 35 bini aşkın kişiden milyonlarca lira topladılar
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
27.03.2018 - 13:31, Son Güncelleme:

‘Sen yat bilgisayarın çalışsın’ dediler 35 bini aşkın kişiden milyonlarca lira topladılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Sen yat bilgisayarın çalışsın’ dediler 35 bini aşkın kişiden milyonlarca lira topladılar

HER geçen gün bir yenisi ortaya çıkan saadet zincirleri ile ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetimlerini sıklaştırdı. Edinilen bilgilere göre bakanlık müfettişleri, bilgisayarlarını günün belli saatleri açık tutarak para kazandırmayı vaat eden Detay Maxinet ile ilgili raporunu tamamladı. 35 bini aşkın kişinin üye olduğu şirket ile ilgili bu hafta savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi. Şirket sitesinin erişime kapatılması için de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) da yazı gönderileceği belirtildi. Şirket sahibi Alper Tetiker ise, bakanlığın suç duyurusu hazırlığı ile ilgili bilgilerinin olmadığını, yürüttükleri faaliyetlerin yasal çerçevede olduğunu söyledi.

Üye sayısı 35’bini aşan Detay Maxinet (Detay Telekom San. Ve Tic. Limited Şti.) üzerinden toplanan paranın tutarı 100 milyon lira olarak ifade ediliyor. Şirket,‘Sen yat bilgisayarın çalışsın’ dediler 35 bini aşkın kişiden milyonlarca lira topladılar
yaptığı tanıtımlar ve sunumlara göre, üye olan kişiye öncelikle bir bilgisayar veriyor. Üyeye verilen bilgisayara bir yazılım yükleniyor. Üyenin bilgisayarı açık kaldıkça, Detay Telekom’un çalıştığı şirketlere SEO hizmeti verildiği belirtiliyor.

ÜÇ AYRI PAKET
Şirkete üye olmak için belirlenen üç paketten birini satın almak gerekir. Gümüş adı verilen ilk paketin bedeli 590 dolar. Bu paketi satın alan üye bilgisayarını günde 8 saat açık tutmalı. Bu kişiye vaat edilen aylık kazanç 120, yıllık kazanç ise bin 460 dolar. Altın paketi satın alan üye ise bin 534 dolar ödüyor. Bu pakette ise bilgisayarın günde 14 saat açık tutulması gerekir. Bu paketin aylık kazanç vaadi 420, yıllık kazanç vaadi ise 5 bin 110 dolar. Son paket olan Platin üyeliğinde ise 2 bin 242 dolarlık üyelik bedeli ödemek gerekir. Bu pakette bilgisayarın sınırsız sürede açık kalması isteniyor. Bu paket için vaat edilen aylık gelir 600 dolar yıllık gelir ise 7 bin 300 dolar.

HERKES EKİBİNİ KURABİLİYOR
Sistem, yeni üye kazandıranlara da belli bir kazanç vaat ediyor. Sisteme üye olan her bir üye, yeni kişileri üye yaparak kendisine ekip kurabiliyor.

Gümrük Bakanlığı 11 saadet zinciri firması hakkında soruşturma açtı
Gümrük Bakanlığı 11 saadet zinciri firması hakkında soruşturma açtı

SAVCILIK BAŞVURUSU BU HAFTA
Özelikle geçen yıl, büyüyen sistem nedeni ile şikâyetler Gümrük ve Ticaret Bakanlığına da ulaşınca hareket geçildi. Bakanlık müfettişleri 3 aydır mercek altına aldıkları şirket ile ilgili hazırladıkları raporu tamamladı. Sistemin bir tür saadet zinciri olduğu belirtilen rapor sonrası bu hafta savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre şirketin sitesinin erişime kapatılması için BTK’ya da yazı yazılacak.
‘Sen yat bilgisayarın çalışsın’ dediler 35 bini aşkın kişiden milyonlarca lira topladılar

FAALİYETLERİMİZ YASAL
Detay Telekom'un sahibi Alper Tetiker ise, faaliyetlerinin yasalar çerçevesinde olduğunu söyledi. Tetiker, bakanlık müfettişlerinin geçen Şubat ayında şirket merkezine geldiğini belirterek, hazırlanan raporun sonucundan haberdar olmadığını aktardı. Tetiker, bir dizi şirkete hizmet verdiklerini kaydederek, yürüttükleri faaliyetin saadet zinciri olarak nitelendirilmesinin doğru olmadığı görüşünü aktardı.

Londrada Kairosu kurdular Türkiyede 50 bin kişiden 25 milyon dolar topladılar
Londra'da 'Kairos'u kurdular Türkiye'de 50 bin kişiden 25 milyon dolar topladılar
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

‘Sen yat bilgisayarın çalışsın’ dediler 35 bini aşkın kişiden milyonlarca lira topladılar

Açlık sınırı 1,663 liraya, yoksulluk sınırı 5,416 liraya yükseldi

'İnekler öldü' mesajından sonra şoke eden teklif! 'Yem verelim'

Belçika'da "Uber" protestosu